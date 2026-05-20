Wygląda tak, jakby przed chwilą zamknęła oczy i zapadła w głęboki sen. Choć 2-letnia Rosalia Lombardo zmarła ponad 100 lat temu, jej ciało do dziś pozostaje w niemal nienaruszonym stanie. Jak to możliwe, że kapucyńska "śpiąca królewna" z Palermo oszukała czas? Dopiero po latach udało się odkryć tajemniczą recepturę genialnego chemika, który na prośbę zrozpaczonego ojca zabalsamował ciało dziecka.

Rosalia Lombardo: Najpiękniejsza mumia świata od stu lat spoczywa w katakumbach kapucynów / Vandeville Eric/ABACA / East News

Katakumby kapucynów w Palermo to unikalne miejsce z ponad 1200 mumifikowanymi ciałami, tworzące największą kolekcję tego typu w Europie.

Rosalia Lombardo, zmarła na grypę hiszpankę w wieku dwóch lat, stała się najsłynniejszą mumią - wygląda, jakby spała, dzięki genialnej formule balsamującej Alfredo Salafii.

Rosalia przyciąga tysiące turystów jako "śpiąca królewna", a specjalna hermetyczna trumna chroni ją przed światłem i wilgocią, utrzymując jej niezwykły stan.

Ta poruszająca historia ojcowskiej miłości i tajemnic śmierci czyni z katakumb miejsce pełne refleksji i fascynacji.

Najnowsze informacje z kaju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Katakumby kapucynów w Palermo to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie Włoch. Powstały w XVI wieku jako miejsce pochówku zakonników, z czasem stały się nekropolią dla przedstawicieli wyższych i średnich warstw społecznych Sycylii. Przez wieki spoczęło tu około 8000 zmarłych, z czego ponad 1200 ciał zostało zmumifikowanych, tworząc największą tego typu kolekcję w Europie.

W jednym z bocznych korytarzy, w szklanej trumnie, leży Rosalia Lombardo - dziewczynka, która zmarła 6 grudnia 1920 roku, tuż przed swoimi drugimi urodzinami.

Kim była Rosalia Lombardo?

Rosalia Lombardo przyszła na świat 13 grudnia 1918 roku jako córka generała Mario Lombardo. Jej życie przerwała epidemia grypy hiszpanki, która w latach 1918-1920 zebrała tragiczne żniwo na całym świecie, zabijając miliony ludzi. Dziewczynka zmarła na zapalenie płuc będące skutkiem zakażenia wirusem.

Po tragedii, jaka dotknęła rodzinę, ojciec Rosalii postanowił zrobić wszystko, by zachować pamięć o córce. Skontaktował się ze słynnym chemikiem i balsamistą Alfredo Salafią, który podjął się zadania konserwacji ciała dziecka.

Rosalia Lombardo - najpiękniejsza mumia świata

Przez dziesięciolecia zachwycano się doskonałym stanem zachowania ciała Rosalii, które wyglądało tak, jakby dziewczynka tylko spała. Jej twarz, delikatne rysy, a nawet włoski na głowie - wszystko przetrwało próbę czasu. Przez lata nie było jednak wiadomo, jakiego środka użyto do uzyskania takiego efektu. Dopiero w 2009 roku naukowiec Dario Piombino-Mascali dotarł do dokumentów Alfredo Salafii, w których odnaleziono szczegółowy przepis na tajemniczą formułę balsamującą.

Formuła Salafii to mieszanina formaliny, gliceryny, siarczanu cynku, alkoholu i kwasu salicylowego. Każdy składnik miał określoną rolę w procesie konserwacji: formalina działała jako środek dezynfekujący, gliceryna zapobiegała wysychaniu tkanek, siarczan cynku odpowiadał za utrzymanie struktury narządów, alkohol odwadniał tkanki, a kwas salicylowy chronił przed rozwojem grzybów i bakterii. Co istotne, Salafia był jednym z pierwszych balsamistów, którzy zwracali uwagę na aspekt estetyczny - dzięki parafinie rozpuszczonej w eterze udało się zachować naturalny wygląd twarzy.

Rosalia Lombardo stała się nie tylko lokalną, ale i światową sensacją. Jej ciało, spoczywające w szklanej trumnie w katakumbach kapucynów, przyciąga co roku tysiące turystów z całego świata. Dziewczynka bywa nazywana "śpiącą królewną" lub "najpiękniejszą mumią świata". Z czasem jednak ogromne zainteresowanie okazało się zagrożeniem dla jej stanu zachowania - flesze aparatów, mimo zakazu fotografowania, przyspieszały proces degradacji tkanek.

W 2012 roku ciało Rosalii umieszczono w specjalnie zaprojektowanej, hermetycznej trumnie, która chroni je przed wpływem światła, wilgoci i czynników zewnętrznych. Dzięki temu nawet dziś, ponad sto lat po śmierci, dziewczynka wygląda tak, jakby spała spokojnym snem.

Katakumby kapucynów w Palermo - wyjątkowe miejsce pamięci

Katakumby kapucynów w Palermo są dziś jednym z najważniejszych i największych tego typu miejsc w Europie / Vandeville Eric/ABACA / East News

Katakumby kapucynów w Palermo, choć powstały jako miejsce pochówku zakonników, z czasem stały się jednym z najbardziej niezwykłych cmentarzy na świecie. Przez wieki chowano tu nie tylko duchownych, ale także osoby z wyższych sfer - lekarzy, prawników, wojskowych, a nawet dzieci. Szczególne wrażenie robi fakt, że ciała ustawiane są w pozycji stojącej lub siedzącej, a niektóre zachowały nawet ubrania z epoki.

Mumia Rosalii Lombardo wyróżnia się na tle pozostałych nie tylko doskonałym stanem zachowania, ale także tragiczną, poruszającą historią. Dla wielu odwiedzających jest symbolem utraconego dzieciństwa, miłości rodzicielskiej i fascynacji tajemnicą śmierci.