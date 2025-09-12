W piątkowy poranek doszło do ataku na jeden z najważniejszych rosyjskich portów nad Bałtykiem - w Primorsku. Jak poinformował gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko, zaatakowany został statek.

Port w Primorsku, zdj. ilustracyjne / SplashNews.com/East News / East News

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że na zaatakowanym statku doszło do pożaru przepompowni. Ogień został już ugaszony.

Władze zapewniają, że sytuacja w porcie została opanowana, a działania służb ratunkowych i wojska pozwoliły uniknąć poważniejszych konsekwencji. Na miejscu trwają prace zabezpieczające i wyjaśniające okoliczności ataku.

Primorsk to drugi co do wielkości port Rosji na Bałtyku, położony około 140 kilometrów od Petersburga, na Przesmyku Karelskim. To kluczowy punkt przeładunkowy rosyjskiej ropy naftowej.