Dwie osoby zostały poważnie ranne, a osiem lekko w karambolu na autostradzie w okolicach fińskiego Lahti. Doszło tam w sobotę rano do trzech dużych kolizji, w których łącznie zderzyło się około 50 pojazdów.

W Finlandii doszło do poważnego karambolu / Shutterstock

W okolicach fińskiego Lahti doszło do gigantycznego karambolu na autostradzie - zderzyło się około 50 pojazdów.

Dwie osoby zostały poważnie ranne, a osiem kolejnych odniosło lekkie obrażenia.

Gęsta mgła i szron sprawiły, że widoczność spadła miejscami do kilkunastu metrów, a droga hamowania wydłużyła się nawet do ponad 100 metrów.

Z powodu szronu droga na odcinku wielu kilometrów była śliska, a gęsta mgła dodatkowo ograniczała widoczność - poinformowała policja.

W największej kolizji uczestniczyło 35 pojazdów, w tym trzy radiowozy policyjne.

Według uczestników zdarzenia warunki na autostradzie pogorszyły się nagle, widoczność spadła do kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu metrów, a droga hamowania wydłużyła się do ponad 100 metrów - relacjonowały lokalne media, podkreślając, że większość pojazdów uczestniczących w kolizjach miała letnie opony.

W wyniku zdarzenia droga była zablokowana przez wiele godzin, a płynny ruch na autostradzie został przywrócony dopiero w godzinach popołudniowych.

Jak przekazały służby meteorologiczne, bardzo trudne warunki na drodze prawdopodobnie wynikały z rzadko spotykanego "podwójnego zjawiska", w którym najpierw na nawierzchniach dróg utworzył się szron, a później również szron powstający z mgły.