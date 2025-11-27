9349,00 zł - tyle wynosi "prezydencka emerytura", pierwsza, która wpłynęła na konto Andrzeja Dudy. Wcześniej przez trzy miesiące były prezydent dostawał "prezydencką odprawę". O kwocie poinformował sam Duda, zamierzając na platformie X screena przelewu z Kancelarii Prezydenta RP.
