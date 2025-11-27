9349,00 zł - tyle wynosi "prezydencka emerytura", pierwsza, która wpłynęła na konto Andrzeja Dudy. Wcześniej przez trzy miesiące były prezydent dostawał "prezydencką odprawę". O kwocie poinformował sam Duda, zamierzając na platformie X screena przelewu z Kancelarii Prezydenta RP.

"Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej 'odprawy' dostałem na konto pierwszą prezydencką 'emeryturę'. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji" - napisał na platformie X były prezydent Andrzej Duda. Zamieścił screen ekranu z rachunkiem potwierdzającym przelew z Kancelarii Prezydenta RP. Na jego konto wpłynęło 9349, 00 zł.

Andrzej Duda 6 sierpnia po 10 latach zakończył swoją misję na stanowisku prezydenta RP. Długo pozostawało tajemnicą, co zamierza zawodowo robić po ustąpieniu z urzędu. Na razie próbuje swoich sił w internecie. Były prezydent postawił też na biznes i dołączył do rady nadzorczej ZEN.com - dynamicznie rozwijającego się fintechu z Rzeszowa, nazywanego przez branżę "polskim Revolutem".

We wrześniu Andrzej Duda - mieszkający już na co dzień w Krakowie - był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Wtedy również nie chciał jednoznacznie wypowiedzieć się na temat swojej przyszłości - na przykład w polityce. 

Czas pokaże. Nigdy nie walczyłem o żadne stanowiska, a odpowiadałem na zapotrzebowanie, jakie było. Nie walczyłem o to, by być prezydentem. To była decyzja Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego, zresztą bardzo odważna - powiedział Andrzej Duda.

Jestem zawsze otwarty do służby dla Rzeczypospolitej, do służby publicznej, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie - dodał w RMF FM były prezydent. 