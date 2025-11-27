Andrzej Duda 6 sierpnia po 10 latach zakończył swoją misję na stanowisku prezydenta RP. Długo pozostawało tajemnicą, co zamierza zawodowo robić po ustąpieniu z urzędu. Na razie próbuje swoich sił w internecie. Były prezydent postawił też na biznes i dołączył do rady nadzorczej ZEN.com - dynamicznie rozwijającego się fintechu z Rzeszowa, nazywanego przez branżę "polskim Revolutem".

We wrześniu Andrzej Duda - mieszkający już na co dzień w Krakowie - był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM . Wtedy również nie chciał jednoznacznie wypowiedzieć się na temat swojej przyszłości - na przykład w polityce.

Czas pokaże. Nigdy nie walczyłem o żadne stanowiska, a odpowiadałem na zapotrzebowanie, jakie było. Nie walczyłem o to, by być prezydentem. To była decyzja Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego, zresztą bardzo odważna - powiedział Andrzej Duda.

Jestem zawsze otwarty do służby dla Rzeczypospolitej, do służby publicznej, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie - dodał w RMF FM były prezydent.