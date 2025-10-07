Wielu podróżników i miłośników architektury z pewnością spodziewałoby się, że na szczycie listy najpiękniejszych miast świata znajdą się takie metropolie jak Paryż, Wenecja czy Wiedeń. Tymczasem najnowsze badania przyniosły zupełnie nieoczekiwany rezultat. Według analizy przeprowadzonej przez brytyjską firmę Online Mortgage Advisor to właśnie niewielkie Chester, położone w północno-zachodniej Anglii, zostało uznane za najpiękniejsze miasto globu.

Chester, Wielka Brytania / Shutterstock

Badanie opierało się na analizie architektury miast pod kątem tzw. złotego podziału, czyli matematycznego ideału harmonijnych proporcji, który od wieków fascynuje artystów, architektów i naukowców.

Złoty podział, znany również jako "boska proporcja", to stosunek długości, który uznawany jest za najbardziej estetyczny dla ludzkiego oka. Eksperci przeanalizowali setki budynków w różnych miastach świata, sprawdzając, które z nich najczęściej spełniają te rygorystyczne kryteria.

Wyniki zaskoczyły nawet samych badaczy. Okazało się, że to właśnie Chester może pochwalić się największą liczbą budynków o idealnych proporcjach. Miasto wyprzedziło w rankingu takie ikony jak Paryż, Wenecja, Wiedeń czy Rzym, które od lat uchodzą za synonimy piękna i elegancji.

Chester - miasto z duszą i historią

Chester to miasto o niezwykle bogatej historii, której ślady można odnaleźć na każdym kroku. Szczególną sławą cieszą się tzw. Chester Rows - unikatowe, dwupoziomowe galerie handlowe, które powstały już w XIII wieku. Te zabytkowe arkady, ciągnące się wzdłuż wąskich uliczek starego miasta, tworzą niepowtarzalny klimat i przyciągają turystów z całego świata.

Nie sposób nie wspomnieć także o charakterystycznych, czarno-białych domach szachulcowych, które stały się wizytówką Chester. Ich fasady, zdobione misternymi ornamentami, doskonale wpisują się w zasady złotego podziału, co potwierdziły najnowsze badania.

Instagram Post

W sercu miasta wznosi się majestatyczna katedra - Chester Cathedral, której początki sięgają czasów średniowiecza. To jeden z najważniejszych zabytków sakralnych w Anglii, zachwycający zarówno monumentalną bryłą, jak i bogactwem detali architektonicznych.

Katedra w Chester / Shutterstock

Na uwagę zasługuje również słynny zegar Eastgate Clock, uznawany za jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Chester. Umieszczony na zabytkowej bramie miejskiej, stanowi nieodłączny element panoramy miasta i jest chętnie fotografowany przez turystów.

Eastgate Clock / Shutterstock

Nowy kierunek dla turystów

Wyniki najnowszego rankingu mogą być inspiracją dla osób poszukujących nowych, nieoczywistych miejsc na mapie Europy. Chester, choć do tej pory pozostawało nieco w cieniu słynniejszych miast, ma szansę stać się jednym z najchętniej odwiedzanych kierunków turystycznych.

Dla wszystkich, którzy pragną odkryć prawdziwe perełki architektury i poczuć magię dawnych wieków, Chester może okazać się idealnym wyborem. Warto przekonać się na własne oczy, dlaczego to właśnie to niewielkie angielskie miasto zdobyło tytuł najpiękniejszego na świecie.