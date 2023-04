Finlandia oficjalnie stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Proces akcesyjny zakończył się, gdy fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto w kwaterze głównej NATO przekazał dokumenty ratyfikacyjne amerykańskiemu sekretarzowi stanu - Antony'emu Blinkenowi.

Pekka Haavisto , Jens Stoltenberg i Antony Blinken / JOHANNA GERON / POOL / PAP/EPA

Mam ogromną przyjemność złożyć na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dokument przystąpienia Finlandii do NATO - powiedział szef fińskiej dyplomacji.

Otrzymawszy dokument akcesyjny możemy ogłosić, że Finlandia stała się 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego - oświadczył Antony Blinken.

"Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników na świecie"

Finlandia wniesie do NATO dobrze wyszkolone siły zbrojne m.in. około 60 samolotów wielozadaniowych i 240 czołgów Leopard. Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników na świecie - podkreślił szef NATO. Prezydent Putin chciał raz na zawsze zamknąć drzwi NATO - powiedział Stoltenberg, dodając, że rosyjski przywódca osiągnął odwrotny cel do zamierzonego, co udowadnia przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego kolejnego państwa.

Flagi NATO przed fińskim ministerstwem spraw zagranicznych / MAURI RATILAINEN / PAP/EPA

Z wejściem Finlandii do NATO wydłuża się granica Sojuszu z Rosją, ale jak tłumaczył Jens Stoltenberg, nie osłabia to Sojuszu, bo NATO nie prowokuje, tylko zapobiega i odstrasza. Stoltenberg wyjaśniał, że wybija to z głowy Putinowi myśl, że gdyby zaatakował Finlandię, nikt temu państwu nie pomoże.

Co dalej z przystąpieniem Szwecji do Sojuszu?

Sekretarz generalny poinformował, że NATO pozostaje w bliskim kontakcie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w celu wypracowania rozwiązania, dzięki któremu w niedługim czasie do NATO zostanie przyjęta także Szwecja.

Finlandia i Szwecja wspólnie złożyły wniosek o przystąpienie do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Spośród obecnych członków NATO wniosek akcesyjny Szwecji nie został jeszcze ratyfikowany przez Węgry i Turcję.

Finlandia będzie "nieustannie" pracować na rzecz przyjęcia Szwecji do NATO - oświadczył prezydent Finlandii Sauli Niinisto po tym, jak jego kraj został 31. członkiem Sojuszu.

Członkostwo Finlandii nie jest kompletne bez członkostwa Szwecji. Praca na rzecz szybkiego przyjęcia Szwecji jest nieustannie kontynuowana - powiedział Niinisto.

Prezydent Finlandii ocenił, że dołączenie do NATO to dla Finlandii "historyczna chwila", bo bezpieczeństwo i stabilizacja są niezwykle istotne dla Finów.