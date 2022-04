Rosja popełniła "poważny błąd strategiczny", ponieważ Finlandia i Szwecja mogą wstąpić do NATO już latem - informuje brytyjski dziennik "The Times".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Amerykańscy urzędnicy przekazali gazecie, że członkostwo obu krajów nordyckich w Sojuszu Północnoatlantyckim było "tematem dyskusji i przedmiotem kilku spotkań" podczas rozmów ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu w zeszłym tygodniu.



W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele Finlandii i Szwecji.



Według sondaży rośnie liczba Szwedów popierających wstąpienie do NATO. Wyraźna większość ankietowanych opowiada się za członkostwem w Sojuszu, jeśli jednocześnie na podobną drogę zdecyduje się Finlandia.

Według gazety członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO doprowadzi do przesunięcia sił Sojuszu na północno-zachodnią flankę Putina. Zmusi go to do większego rozproszenia armii, która już została osłabiona przez nieudaną inwazję na Ukrainę.

Dyplomaci europejscy podkreślają, że oba kraje znacząco wzmocnią możliwości NATO, zwłaszcza w zakresie gromadzenia sił wywiadowczych i sił powietrznych.

Jednocześnie Rosja ostrzega Finlandię i Szwecję przed przystąpieniem do NATO.