Brytyjskie służby poszukują obywatela Etiopii skazanego za napaść seksualną na 14-latkę. Hadush Gerberslasie Kebatu przez pomyłkę został wypuszczony z więzienia w Chelmsford. Sprawa wywołała polityczną burzę.

Hadush Kebatu został omyłkowo zwolniony z więzienia / Essex Police / Shutterstock

Mężczyzna został przez pomyłkę wypuszczony z więzienia.

Premier Keir Starmer nazwał sytuację "całkowicie niedopuszczalną" i zapewnił o intensywnych poszukiwaniach.

Służba więzienna wszczęła dochodzenie, a jeden z funkcjonariuszy został zawieszony.

Ojciec ofiary wyraził rozczarowanie i frustrację wobec działań instytucji państwowych .

Omyłkowe zwolnienie z więzienia

Według ustaleń stacji Sky News 41-latek został zwolniony z więzienia dla mężczyzn w Chelmsford znajdującym się w hrabstwie Essex w Anglii. Stamtąd miał on zostać przetransportowany do ośrodka deportacyjnego dla migrantów. Służba więzienna wszczęła dochodzenie, a jeden z funkcjonariuszy został zawieszony w obowiązkach.

Policja poinformowała, że po południu otrzymała informację od służb więziennych o pomyłce i wypuszczeniu na wolność jednego z więźniów. Śledczy ustalili, że mężczyzna wsiadł na stacji kolejowej Chelmsford do pociągu jadącego do Londynu.

"Rozumiemy obawy opinii publicznej związane z tą sytuacją i zapewniamy, że nasi funkcjonariusze pracują nad jak najszybszym odnalezieniem i zatrzymaniem tej osoby" - zapewniła policja z Essex.

"Poziom niekompetencji przechodzi ludzkie pojęcie"

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer określił omyłkowe uwolnienie skazanego jako "całkowicie niedopuszczalne". Stwierdził, że jest "przerażony tym, co się stało". Jednocześnie zapewnił, że "policja pilnie pracuje nad namierzeniem mężczyzny, przy wsparciu rządu".

Wicepremier i minister sprawiedliwości David Lammy napisał w poście na kanale X, że skazany "musi zostać deportowany za swoje zbrodnie, a nie przebywać na naszych ulicach".

Liderka opozycji, Kemi Badenoch z Partii Konserwatywnej, skomentowała zdarzenie stwierdzając, że "cały system wali się pod rządami Partii Pracy". "Ten człowiek dopiero co został skazany. Poziom niekompetencji przechodzi ludzkie pojęcie" - napisała na portalu społecznościowym.

Szef prawicowo-populistycznej partii Reform UK Nigel Farage oznajmił, że poszukiwany mężczyzna "teraz chodzi po ulicach Essex. Wielka Brytania jest rozbita".

Sąd skazał 23 września azylanta przebywającego w hotelu w Epping na karę jednego roku pozbawienia wolności za napaść seksualną na 14-letnią dziewczynę. Decyzją sądu mężczyzna został wpisany do rejestru przestępców seksualnych na okres 10 lat.

Za co skazano Etiopczyka?

Hadush Gerberslasie Kebatu przypłynął do Wielkiej Brytanii na małej łodzi. We wrześniu został uznany za winnego dwóch zarzutów napaści seksualnej, usiłowania napaści seksualnej, nakłaniania nieletniej do czynności seksualnych oraz molestowania bez użycia przemocy - podaje Sky News.

Sędzia okręgowy Christopher Williams, skazując Kebatu we wrześniu na 12 miesięcy więzienia, stwierdził, że w przypadku Etiopczyka istnieje "poważne ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa".

Ojciec 14-letniej dziewczynki, która padła ofiarą Kebatu, był wyraźnie zdenerwowany, gdy pojawił się w więzieniu w Chelmsford, domagając się wyjaśnień po tym, jak sprawca został przypadkowo zwolniony. W rozmowie z korespondentką stacji powiedział, że czuje się "zawiedziony" przez wszystkie instytucje oraz "sfrustrowany" myślą, że Kebatu mógł uciec po tym, jak latem zaatakował jego córkę.