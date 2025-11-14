Kochamy to wszystko, co reprezentował sobą departament obrony. Ale to jest nowa era departamentu wojny, który koncentruje się na wygrywaniu wojen - podkreślił Hegseth.

Decyzja prezydenta Trumpa

Zmiana jest efektem rozporządzenia podpisanego we wrześniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Dokument pozwala resortowi obrony na używanie alternatywnej nazwy "Departament Wojny". Według Białego Domu powrót do historycznej nazwy ma "w większym stopniu skoncentrować uwagę resortu na interesie narodowym i zasygnalizować przeciwnikom gotowość Ameryki do podjęcia wojny w obronie jej interesów".

Rozporządzenie prezydenta nie zmienia formalnie nazwy resortu - do tego potrzebna byłaby ustawa Kongresu. Trump stwierdził, że choć nie jest pewny, czy potrzebuje ustawy Kongresu do pełnej zmiany nazwy, to zwróci się do niego w tej sprawie. Kongres w 1947 r. przemianował ówczesny Departament Wojny na Departament Obrony i większość ekspertów uważa, że tylko ustawa może przywrócić dawną nazwę.