Na budynku Pentagonu, siedzibie amerykańskiego resortu obrony, pojawiły się w czwartek nowe tablice z napisem "Departament Wojny". Zastąpiły one dotychczasowe, wiszące ponad 70 lat z nazwą "Departament Obrony". W zamocowaniu nowinki pomagał sekretarz departamentu Pete Hegseth.
- Na Pentagonie zawisły nowe tablice z napisem "Departament Wojny", zastępując dotychczasowe "Departament Obrony".
- Zmiana wynika z rozporządzenia prezydenta Donalda Trumpa, który pozwolił na używanie historycznej nazwy w celu podkreślenia gotowości USA do obrony swoich interesów.
- Formalna zmiana nazwy wymagałaby jednak ustawy Kongresu. Prezydent zapowiedział, że postara się, aby do tego doszło.
Personel Pentagonu zdjął dwie brązowe tablice przy głównych wejściach do budynku. W ich miejsce zawisły nowe płyty z napisem "Departament Wojny". W uroczystym montażu jednej z nich uczestniczył szef Pentagonu, Pete Hegseth.