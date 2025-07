Co najmniej trzech zastępców szeryfa zginęło w wyniku potężnej eksplozji, do której doszło w piątkowy poranek na terenie ośrodka szkoleniowego Biscailuz Center Academy w East Los Angeles. Według "Los Angeles Times", w chwili tragedii funkcjonariusze zajmowali się przenoszeniem ładunków wybuchowych. Incydent jest na razie traktowany jako tragiczny wypadek podczas szkolenia. Na miejscu pracują agenci federalni.

Eksplozja miała miejsce na parkingu Biura Specjalnych Przestępstw w ośrodku szkoleniowym (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W eksplozji w ośrodku policji w Los Angeles zginęło trzech zastępców szeryfa.

Do tragedii doszło podczas przenoszenia ładunków wybuchowych na szkoleniu.

Śledztwo prowadzą agenci federalni, a władze Kalifornii monitorują sytuację.

Eksplozja na parkingu ośrodka

Do wybuchu doszło w piątek rano około godziny 7:30 czasu lokalnego (16:30 czasu polskiego) w ośrodku Biscailuz Center Academy, będącym częścią Departamentu Szeryfa Hrabstwa Los Angeles (LASD), we wschodniej części miasta. Według informacji podanych przez CBS News, eksplozja miała miejsce na parkingu Biura Specjalnych Przestępstw w ośrodku szkoleniowym.

Lokalne media, w tym dziennik "Los Angeles Times", przekazały, że do tragedii doszło w chwili, gdy zespół saperów przemieszczał ładunki wybuchowe. Telewizja Fox News poinformowała, że w eksplozji zginęło trzech zastępców szeryfa. Associated Press podaje, że incydent wstępnie traktowany jest jako wypadek, do którego doszło podczas szkolenia.

"Przerażający incydent"

Prokurator generalna USA Pam Bondi, potwierdzając doniesienia o zgonach w poście na portalu X, nazwała eksplozję "przerażającym incydentem" i dodała, że na miejscu zdarzenia pojawili się agenci federalni, którzy "starają się dowiedzieć więcej".

Śledztwo w tej sprawie prowadzą wspólnie m.in. Departament Bezpieczeństwa Krajowego, funkcjonariusze Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (ATF) oraz Departament Policji Los Angeles (LAPD). Rzecznik policji potwierdził, że doszło do eksplozji i że dochodzenie już się rozpoczęło.

"Pogrążeni w smutku"

Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma podało, że został on natychmiast poinformowany o eksplozji i "uważnie monitoruje sytuację". Władze stanowe zaoferowały wsparcie w działaniach ratowniczych i śledczych.

Kathryn Barger, przewodnicząca Rady Nadzorczej Hrabstwa Los Angeles, w wydanym oświadczeniu podkreśliła: "Uważnie śledzę rozwój sytuacji, dowiadując się coraz więcej o tym, co się wydarzyło, oraz o stanie osób poszkodowanych. Jestem pogrążona w smutku, a w tych trudnych chwilach moje myśli kierują się ku dzielnym mężczyznom i kobietom z Biura Szeryfa".