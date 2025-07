Słynny amerykański raper kupił mniejszościowe udziały w Swansea City - poinformował walijski klub piłkarski. W klub, który występuje na drugim poziomie rozgrywek w Anglii, niedawno zainwestowała także legenda chorwackiej piłki, Luka Modrić.

Do upamiętnienia zaangażowania Snoop Dogga na stadionie Swansea City powstał mural z jego podobizną (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Moja miłość do piłki nożnej jest powszechnie znana. To, że zostałem współwłaścicielem klubu Swansea City, jest dla mnie czymś wyjątkowym. Historia klubu i okolicy naprawdę do mnie przemówiła. To dumne miasto i klub klasy robotniczej. Słabszy, który odgryza się tak jak ja. Jestem dumny, że jestem częścią Swansea City. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc klubowi i nie mogę się doczekać, aby poznać wszystkich moich młodych przyjaciół" - napisał Snoop Dogg w oświadczeniu.

Klub przekazał, że ma nadzieję, iż globalna popularność rapera, który sprzedał ponad 35 milionów płyt, pomoże wypromować markę Swansea City na świecie. Do upamiętnienia zaangażowania Snoop Dogga na stadionie Swansea City powstał mural z jego podobizną, namalowany przez Hasana Kamila.