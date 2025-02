W niedzielę o godz. 8 otworzyły się lokale wyborcze w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi wybiorą nowy parlament. W sondażach prowadzą chadecy, ale ich przewaga nie jest na tyle duża, żeby rządzić samodzielnie. W Niemczech są specjalni wysłannicy RMF FM - Aneta Łuczkowska i Beniamin Kubiak-Piłat, którzy relacjonują przebieg elekcji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Budynek Reichstagu - siedziba niemieckiego parlamentu (Bundestagu) / Christopher Neundorf / PAP/EPA

08:10

Według Federalnego Urzędu Statystycznego do głosowania uprawnionych jest 59,2 mln Niemców - o około 1,2 mln mniej niż w 2021 r. 30,6 mln to kobiety, a 28,6 mln to mężczyźni. 2,3 miliona młodych ludzi głosuje po raz pierwszy. Do tego dochodzą niemieccy wyborcy za granicą, ale dokładna ich liczba nie jest znana.

Pierwsze prognozy exit poll zostaną opublikowane tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 18.

07:55

Prawdopodobne objęcie władzy w Niemczech przez koalicję trzech ugrupowań oznacza, że ważne decyzje nie będzie łatwo podjąć.

A tematów związanych z wyborami jest sporo - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Najważniejsza jest kwestia migracji - co będzie z osobami z Bliskiego Wschodu, które przyjechały do Niemiec po ostatnich atakach. Ta dyskusja nabrała na sile. Wykorzystują to głównie siły prawicowe - usłyszał nasz reporter od studenta z Monachium.

Inne ważne tematy poruszane przez wyborców to np. obronność, kryzys gospodarczy czy współpraca międzynarodowa.

07:25

W Niemczech głosy można oddać na dwa osoby - osobiście, w lokalu, lub korespondencyjnie. Wybierając drugi wariant, musimy dostarczyć kartę wyborczą do lokalu, do godz. 18 w niedzielę. Wtedy kończy się głosowanie.

Głosowanie korespondencyjne cieszy się dużą popularnością. Tylko w Berlinie aż 1/3 wyborców zdecydowała się głosować w ten sposób.

Według sondaży aż 20 proc. Niemców jeszcze wczoraj nie wiedziało, kogo poprze. To od tych niezdecydowanych będzie zależał kształt przyszłej koalicji.

To, że będzie rządziła koalicja, jest pewne.

Pierwsze szacunki pokazują, że do bezwzględnej większości siły będą musiały połączyć najpewniej chadecja, socjaldemokracja i zieloni.

Czarno-czerwono-zielona koalicja (w Niemczech partie mają swoje kolory) została ochrzczona mianem Kenii.