Mieszkaniec Karoliny Północnej wygrał 2 miliony dolarów w loterii Mega Millions - poinformowała agencja AP, dodając, że dzień zaczął się dla niego "pechowo". Kilka godzin wcześniej mężczyzna nowym samochodem potrącił dwa jelenie.

Anthony Dowe z Leland miał wypadek w drodze do pracy. Jak pisze AP, zepsuło mu to dzień, więc wrócił do domu, położył się i zasnął.

Potem się obudziłem i sprawdziłem kupony. Sprawdziłem czwarty kupon i zobaczyłem 4, a później następną liczbę, i następną liczbę, i następną liczbę - powiedział.



Trafił wszystkie pięć liczb z puli białych kul w loterii Mega Millions, co dało mu wygraną w wysokości 1 mln dolarów. Skorzystał jeszcze z możliwości pomnożenia wygranej dzięki opcji Multiplier, dzięki czemu nagroda wzrosła do 2 mln dolarów. W poniedziałek odebrał wygraną, po odliczeniu podatku zabrał do domu 1,4 mln dolarów.



To po prostu wspaniałe uczucie - stwierdził Dowe. Dodał, że nagrodę przeznaczy między innymi na naprawę i spłacenie samochodu.