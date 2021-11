Sześcioro Inuitów żąda od państwa duńskiego odszkodowania w wysokości 37,8 tys. dolarów na osobę. Rdzenni mieszkańcy Grenlandii domagają się zadośćuczynienia za nieudany eksperyment społeczny z 1951 roku. W jego ramach grupę 22 inuickich dzieci zabrano z ich rodzin i próbowano wychować na "małych Duńczyków" w Danii kontynentalnej - informuje BBC.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prawnik poszkodowanych poinformował, że domagają się oni odszkodowania w wysokości 37,8 tys. dolarów na osobę.



Duńskie władze nie ustosunkowały się dotąd do przedmiotu pozwu. W ubiegłym roku premier Mette Frederiksen formalnie przeprosiła w imieniu państwa duńskiego za wyrządzone krzywdy. Nie możemy zmienić tego, co już się wydarzyło, ale możemy wziąć odpowiedzialność i przeprosić tych, o których powinniśmy byli się troszczyć, a nie uczyniliśmy tego - powiedziała szefowa rządu.

Dzieci miały mieć zapewnione "lepsze życie"

Na początku lat 50. ubiegłego wieku grupa nauczycieli i księży została poproszona o wytypowanie dzieci inuickich, które mogłyby wziąć udział w eksperymencie mającym zapewnić im reedukację, "lepsze życie" w Danii i powrót na Grenlandię w roli "dobrych wzorców" - pisze brytyjska stacja. W maju 1951 roku statek MS Disko wypłynął ze stolicy wyspy, miasta Nuuk, z 22 dziećmi na pokładzie.



Po przyjeździe dzieci były pozbawiane kontaktu z krewnymi i umieszczane w rodzinach zastępczych.



Helene Thiesen, będąca w grupie dzieci odebranych rodzinom i jedna ze skarżących, powiedziała BBC w 2015 roku, że "przeprosiny wiele znaczą". Kobieta, która w chwili rozdzielenia z bliskimi miała 7 lat, wspomina, jak usłyszała od matki, wdowy samotnie wychowującej trójkę dzieci, że "Dania to raj" i "nie ma powodów do smutku" z powodu rozstania.



Dopiero w 1996 roku Thiesen dowiedziała się, dlaczego została przeniesiona z rodzinnej społeczności na Grenlandii do rodziny zastępczej w Danii kontynentalnej. Nigdy nie zdołała odbudować relacji z biologiczną matką i rodzeństwem.



Grenlandia to autonomiczne terytorium zależne od Danii. Spośród ponad 56-tysięcznej ludności wyspy około 89 proc. stanowią Inuici.