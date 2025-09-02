We wtorek po południu na dworzec kolejowy w Pekinie wjechał opancerzony pociąg, którym podróżował przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un. Nie przybył sam. Pociąg wyruszył dzień wcześniej z Pjongjangu i dotarł do chińskiej stolicy około godziny 16 czasu lokalnego (10:00 w Polsce).

Kim Dzon Un przybywa do Pekinu / KCNA / PAP/EPA

Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej (NIS) informowała, że wraz z Kimem do Pekinu mogły podróżować jego żona Ri Sol Dzu oraz siostra Kim Jo Dzong. Północnokoreańska agencja Yonhap podaje, że dyktator przywiózł także córkę, Kim Dzu Ae, co wzmacnia spekulacje o jej przygotowywaniu do przyszłego przywództwa.

Zdjęcie opublikowane przez chińską agencję Xinhua przedstawia wysiadającego z pociągu Kima, za którym widać młodą dziewczynę, a za nią dopiero podąża ministra spraw zagranicznych Czoe Son Hui. Agencja Yonhap zwraca uwagę, że protokół dyplomatyczny reżimu w Pjongjangu zezwala tylko córce Kima na obecność między nim a wysokiej rangi urzędnikiem.

Harmonogram wizyty Kima pozostaje tajemnicą. W mediach pojawiają się spekulacje na temat możliwego, bezprecedensowego spotkania przywódców Chin, Korei Północnej i Rosji. Według wcześniejszych informacji, podczas uroczystości rosyjski prezydent ma zająć miejsce po prawej stronie gospodarza, a Kim - po lewej.

Uśmiechnięty dyktator w swoim pociągowym biurze / KCNA / PAP/EPA

Symboliczne znaczenie obecności Kima

Kim Dzong Un jest jednym z ponad 20 zagranicznych liderów zaproszonych przez chińskiego przywódcę na wielką paradę z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji. Udział północnokoreańskiego przywódcy, którego kraj objęty jest surowymi sankcjami, uznawany jest za "historyczny moment" i symbol szerszych zmian w układzie geopolitycznym.

Ta wizyta pokazuje, że Korea Północna jest akceptowana jako członek grupy narodów, której liderem są Chiny, a która obejmuje również Rosję - ocenił Christopher Green, ekspert ds. Półwyspu Koreańskiego w International Crisis Group, cytowany przez agencję AFP. Pokazuje to, że Chiny tolerują, choć niekoniecznie się cieszą, z obecnych relacje między Koreą Północną a Rosją - dodaje.

Pjongjang dostarcza Rosji wsparcie militarne na potrzeby inwazji na Ukrainę, w tym pociski rakietowe, artyleryjskie, haubice i tysiące żołnierzy. Chiny oficjalnie deklarują neutralność wobec rosyjskiej agresji, jednak w ostatnich latach relacje Pekinu i Moskwy zacieśniły się na wielu płaszczyznach - zarówno gospodarczej, jak i militarnej.

Wizyta Kima odbywa się w kontekście narastających napięć między Zachodem a Rosją i Chinami, które wspólnie opowiadają się za nowym porządkiem globalnym. Zacieśniające się relacje między Pekinem, Moskwą i Pjongjangiem nabierają szczególnego znaczenia w obliczu globalnych wyzwań i rywalizacji z USA.

Poprzednia podróż Kima pociągiem do Pekinu w 2019 roku trwała około 20 godzin. Według agencji Reutera, w Korei Północnej pociąg porusza się z maksymalną prędkością 45 km/h, natomiast w Chinach może osiągnąć 80 km/h. Dystans między Pjongjangiem a Pekinem wynosi około 1,3 tys. kilometrów.

Co znajduje się wewnątrz pancernego pociągu?

Agencja Reutera powołuje się na południowokoreańskiego eksperta ds. transportu w Korei Północnej Ahn Byung-mina, który twierdzi, że ze względów bezpieczeństwa reżim w Pjongjangu używa większej liczby podobnych pociągów. Ahn uważa, że w każdym składzie znajduje się od 10 do 15 wagonów. Niektóre z nich, w tym sypialnia, są wykorzystywane wyłącznie przez przywódcę, ale w innych przewożeni są także ochroniarze i personel medyczny.

Zazwyczaj jest tam też miejsce na biuro Kima, sprzęt łączności, restaurację i powozy dla dwóch opancerzonych mercedesów.

Zdjęcia opublikowane we wtorek przez państwowe media pokazują Kima w towarzystwie wysoko postawionych urzędników robiącego sobie przerwę na papierosa obok zielonego wagonu ozdobionego złotymi herbami i wykończeniami. Inna fotografia przedstawia koreańskiego dyktatora siedzącego w wyłożonym drewnem biurze, znajdującym się prawdopodobnie wewnątrz któregoś z wagonów.

Kim Dzon Un na papierosowej przerwie / KCNA / PAP/EPA

Pociąg stał się centrum państwowej propagandy, opowiadającej o długich podróżach, podczas których rządząca rodzina Kimów spotykała się ze zwykłymi Koreańczykami z Północy w różnych częściach kraju. W 2022 roku państwowa telewizja pokazała, jak Kim Dzong Un odbywa "wyczerpującą podróż pociągiem" po Korei Północnej, aby dokonać inspekcji upraw kukurydzy.