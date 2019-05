Brytyjska drogówka patroluje autostrady w nieoznakowanych ciężarówkach. To nowa broń w walce w kierowcami łamiącymi przepisy. Flota takich pojazdów znalazła się na wyposażeniu policji po serii niebezpiecznych wypadków. Do jednego najpoważniejszych doszło w 2016 roku, gdy polski kierowca, używając podczas jazdy komórki, spowodował na autostradzie śmierć kobiety i trojki dzieci. Został za to skazany na 10 lat więzienia.

REKLAMA