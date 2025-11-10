Tajfun Fung-wong, lokalnie nazywany "Uwan", spustoszył w nocy północne Filipiny, powodując powodzie i śmierć co najmniej dwóch osób. Od świata odciętych jest kilka miejscowości.

Ponad milion osób zostało ewakuowanych, zanim żywioł uderzył w niedzielę wieczorem w miejscowość Dinalungan w prowincji Aurora. Wichura i intensywne opady przez całą noc nawiedzały region Luzon, największą wyspę Filipin.

W mieście Santiago w prowincji Isabela uszkodzone zostały domy. Wiatr powalał konary drzew i słupy energetyczne.

Nie mogliśmy spać tej nocy, bo wiatr uderzał w nasze dachy, na które spadały gałęzie drzew - powiedział agencji Reuters Romeo Mariano, który schronił się z babcią w swoim domu. Prawie wszystkie pobliskie gałęzie drzew opadły. Gdy wyszliśmy, by sprawdzić nasz dom, zobaczyliśmy zniszczenia - dodał.

Tajfun Fung-wong na Filipinach. Są ofiary, nieprzejezdne drogi

Według wstępnych danych dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne.

Wicegubernator prowincji Aurora Patrick Alexis Angara powiedział, że co najmniej trzy miasta są odcięte od świata z powodu osuwisk i nieprzejezdnych dróg.

Trwa usuwanie skutków żywiołu - powiedział Angara w rozmowie z nadawcą DZMM.

Państwowa agencja meteorologiczna poinformowała, że tajfun przemieszcza się obecnie nad Morzem Południowochińskim i skręci w kierunku Tajwanu. Ostrzeżono, że duża część kraju nadal będzie narażona na ulewne deszcze, silne wiatry, a także fale sztormowe na wybrzeżu.

Od niedzieli odwołano ponad 400 lotów. Tajfun Fung-wong był 21. burzą, która nawiedziła Filipiny w tym roku. Pojawił się bezpośrednio po tajfunie Kalmaegi, który w zeszłym tygodniu zabił 224 osoby na Filipinach i kolejne pięć w Wietnamie.

