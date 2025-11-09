Policjanci z Pobiedzisk (Wielkopolskie) zastrzelili mężczyznę, który zaatakował policjantkę nożem - poinformował w niedzielę rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Życiu funkcjonariuszki nic nie grozi.

Mężczyzna zaatakował nożem policjantkę. / Shutterstock

Andrzej Borowiak podał, że policjanci z podpoznańskich Pobiedzisk w niedzielę po południu interweniowali w domu jednorodzinnym. Ze zgłoszenia wynikało, że do młodej kobiety przyszedł jej znajomy. Podczas spotkania stał się agresywny. Domownicy chcieli pomocy policjantów.

39-letni napastnik dźgnął nożem interweniującą policjantkę w głowę. Dźgnął ją również w klatkę piersiową. Ochroniła ją kamizelka kuloodporna - podał Borowiak.

Jej partner użył broni służbowej. Postrzelony mężczyzna zginął na miejscu.

Ranna policjantka jest w szpitalu. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.