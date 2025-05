Dlaczego Donald Trump zaprezentował się internautom w tak ekstrawagancki sposób? Odpowiedź jest dość prosta - 4 maja do Dzień Gwiezdnych Wojen. Data jest nawiązaniem do kultowej frazy "Niech moc będzie z Tobą" (po angielsku "May the force be with you").

Amerykański prezydent w wersji z "Gwiezdnych wojen" ma imponującą muskulaturę, a w dłoni trzyma czerwony miecz świetlny. Za plecami ma flagi USA oraz dwa orły.

Do oryginalnej podobizny Trumpa dołączono życzenia pełne aluzji do świata "Gwiezdnych wojen".

"Wesołego 4 maja wszystkim, także radykalnym lewicowym szaleńcom, którzy ciężko walczą, aby sprowadzić z powrotem do naszej Galaktyki Lordów Sithów, morderców, baronów narkotykowych, niebezpiecznych więźniów i dobrze znanych członków gangu MS-13. Nie jesteście Rebelią, jesteście Imperium" - czytamy we wpisie.

Fani "Gwiezdnych wojen" wytykają twórcom grafiki znaczący błąd. Zauważają, że czerwony miecz świetlny jest zarezerwowany dla Sithów, reprezentujących Ciemną Stronę Mocy. Trudno podejrzewać, by Trump chciał się przedstawić jako czarny charakter.