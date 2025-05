Grafika wzbudziła mieszane uczucia wśród komentujących. Jedni doceniali poczucie humoru Trumpa, inni krytykowali pomysł, wskazując m.in. na to, że pojawił się niedługo po śmierci papieża Franciszka.

"To brak szacunku do Kościoła i samego Boga... On jest dosłownie antychrystem" - napisał jeden z użytkowników.

Inny skomentował: "To jest obrzydliwe i całkowicie obraźliwe".

"Jaki brak szacunku dla katolików. O to właśnie chodzi Trumpowi i jego robakom — o brak szacunku, podłość i głupotę. Jak śmiesz wyśmiewać proces, przez który my, katolicy, przechodzimy, aby wybrać nowego papieża" - stwierdziła kolejna osoba.

Trump: Chciałbym zostać papieżem

Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia, w wieku 88 lat. Argentyńczyk był głową Kościoła katolickiego przez ponad dwanaście lat. Został pochowany w Rzymie w ubiegłą sobotę, 26 kwietnia. Konklawe, podczas którego kardynałowie wybiorą nowego papieża, rozpocznie się 7 maja.

W mijającym tygodniu Trump został zapytany, kogo chciałby zobaczyć jako następcę papieża Franciszka. Chciałbym zostać papieżem. To byłby mój wybór numer jeden - powiedział.

Później dodał już poważniej: "Nie mam żadnych preferencji. Muszę powiedzieć, że mamy kardynała, który akurat pochodzi z Nowego Jorku i jest bardzo dobry, więc zobaczymy, co się stanie".

Senator Karoliny Południowej Lindsey Graham odpowiedział na komentarz Trumpa żartobliwym wpisem na platformie X: "Byłem podekscytowany, słysząc, że prezydent Trump jest otwarty na pomysł zostania następnym papieżem. To byłby naprawdę czarny koń, ale prosiłbym konklawe papieskie i wiernych katolików, aby zachowali otwarty umysł na tę możliwość!" - napisał.