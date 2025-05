Koszmar trojga dzieci. Po blisko czterech latach pierwszy raz mogły stanąć na zielonej trawie i zaczerpnąć świeżego powietrza. Wszystko dzięki hiszpańskiej policji, która je uwolniła. Chłopcy byli przetrzymywani w domu przez rodziców. Pochodząca z Niemiec para nie pozwalała swoim pociechom opuszczać domu od 2021 roku. Zmuszała do noszenia pieluch i maseczek chirurgicznych.

To tego domu w Oviedo w Hiszpanii trzech braci nie opuszczało od grudnia 2021 roku / PABLO LORENZANA / East News/AFP

Blisko 4 lata niemiecka para przetrzymywała swoje dzieci w domu w Oviedo na północy Hiszpanii

Trzech braci w wieku od 8 do 10 lat uwolniła hiszpańska policja.

Zatrzymała też rodziców: Niemca i Amerykankę z niemieckim paszportem.

Hiszpańskie media piszą, że położony na obrzeżach Oviedo dom był zagracony i pełen śmieci. 8-letni bliźniacy i ich o 2 lata starszy brat nie opuszczali budynku od grudnia 2021 roku. Od tamtej pory chłopcy nie wyszli nawet do ogrodu, pozbawieni całkowicie kontaktu ze światem zewnętrznym. Byli brudni i niedożywieni.

Od blisko 4 lat dzieci chowane były w koszmarnych warunkach sanitarnych. Gazeta "La Razon" pisze, że w pomieszczeniach panował smród, a na oknach były zaciągnięte rolety.

Rodzice zmuszali synów do noszenia pieluch i masek chirurgicznych na twarzach.

Jeden z policjantów w rozmowie z gazetą "La Nueva España" mówił: To był dom horroru.

Nie do końca jest jasne, dlaczego rodzice izolowali swoich synów od świata. O ich istnieniu policja dowiedziała się dzięki sygnałowi od sąsiada, który zastanawiał się, co sie dzieje z dziećmi i dlaczego chłopcy nie uczęszczają do szkoły.

Funkcjonariusze zaczęli obserwować dom. Zorientowali się, że ojciec rodziny otwiera drzwi tylko dostawcy, który ze sklepu dowoził produkty spożywcze. Kiedy wkroczyli do willi, mężczyzna zażądał od nich, by założyli maseczki. W domu było też dużo lekarstw. Stąd podejrzenia, że pochodząca z Niemiec rodzina izolowała się w obawie przed Covid-19. Dom w Oviedo wynajmowała od października 2021 roku.

53-latek i jego 48-letnia żona trafili do aresztu, sędzia nie zgodził się na wypuszczenie ich za kaucją. Odpowiedzą za przemoc domową i psychiczne dręczenie.

Dzieci są pod opieką pracowników socjalnych.