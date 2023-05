Deutsche Bank AG zawarł ugodę z kobietami, które twierdzą, że były wykorzystywane seksualnie przez zmarłego miliardera - Jeffreya Epsteina. Oskarżycielki twierdzą, że Deutsche Bank ułatwiał Epsteinowi handel ludźmi. Niemiecka instytucja zapłaci kobietom 75 mln dolarów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Epstein był klientem Deutsche Bank od 2013 do 2018 roku. Finansistę znaleziono martwego w celi w 2019 roku, gdzie oskarżony o handel ludźmi, oczekiwał na proces. Według biegłego sądowego popełnił samobójstwo.

"The Wall Street Journal" podaje, że bank w ugodzie nie przyznaje się do winy. Rzecznik Deutsche Bank nie odniósł się do sprawy, ale przypomniał oświadczenie banku z 2020 roku. W komunikacie instytucja finansowała przyznała się, że popełniła błąd zgadzając się na to, by Epstein był jej klientem.

Rzecznik podkreślił też, że DB zainwestował 4 mld euro w celu wzmocnienia kontroli, przeprowadzenia szkoleń i zatrudnienia większej liczby osób do walki z przestępczością finansową.

Jeden z prawników ofiar przekazał, że nadużycia Epsteina "nie mogły się wydarzyć, gdyby nie współpraca i wsparcie, jakie mężczyzna uzyskiwał u wpływowych osób i potężnych instytucji. "Doceniamy gotowość Deutsche Bank do wzięcia odpowiedzialności za rolę, jaką odegrał bank w tej sprawie" - dodał.

Nie wiadomo jak sprawa wpłynie na inny bank - JPMorgan Chase & Co, który mierzy się z podobnymi oskarżeniami, co Deutsche Bank i Wyspy Dziewicze, gdzie mieszkał Epstein.

Z kim powiązany był Epstein?

W 2019 roku Epstein został aresztowany i oskarżony m.in. o handel nieletnimi i płacenie swym ofiarom za rekrutację innych nieletnich dziewcząt. 10 sierpnia 2019 roku, prawie miesiąc po aresztowaniu, biznesmen został znaleziony martwy w areszcie. Według oficjalnie podanej wersji popełnił samobójstwo. Okoliczności jego śmierci do dziś budzą jednak duże podejrzenia.

Przez lata Epstein obracał się w kręgach światowych elit. Wśród jego znajomych figurowali m.in. były prezydent USA Bill Clinton, obecny prezydent Donald Trump, brat następcy tronu Wielkiej Brytanii książę Andrzej, a także aktorzy Kevin Spacey i Chris Tucker oraz reżyser Woody Allen.