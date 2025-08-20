​W więzieniu stanowym w Raiford na Florydzie stracono Kayle'a Barringtona Batesa - amerykańskiego weterana, skazanego w 1983 r. na śmierć za porwanie i brutalne zamordowanie 24-letniej Janet White. Wyrok wykonano przez wstrzyknięcie trucizny.

W więzieniu stanowym Raiford na Florydzie stracono we wtorek Kayle'a Barringtona Batesa (zdjęcie ilustracyjne)

We wtorek na Florydzie stracono Kayle'a Barringtona Batesa, skazanego na śmierć za porwanie i brutalne zamordowanie 24-letniej Janet White w 1982 r.

Wyrok śmierci zapadł 1983 r. Mężczyzna odwoływał się od niego, przez co wielokrotnie przenoszono go między celami śmierci.

Kayle Barrington Bates to czwarty weteran stracony w tym roku na Florydzie. Wcześniej inni weterani apelowali o wstrzymanie egzekucji, jednak gubernator Florydy Ron DeSantis nie przychylił się do tej prośby.

Kayle Barrington Bates spędził w celi śmierci 42 lata. Były mąż ofiary morderstwa, Randy White, określił egzekucję jako "odroczony wyrok sprawiedliwości". To po prostu wlokło się przez ponad 40 lat. Przynajmniej mogę to zostawić za sobą i nie myśleć o tym więcej. Mogę mieć to z głowy - oświadczył mężczyzna, cytowany przez agencję UPI.

Brutalnie zamordował kobietę

Mężczyzna powiedział, że o śmierci żony dowiedział się 14 czerwca 1982 roku, gdy odebrał telefon po tym, jak odwiózł ją do pracy w lokalnym biurze ubezpieczeniowym. Z akt sądowych wynika, że Bates włamał się do biura, gdzie "brutalnie pobił" kobietę, próbował ją zgwałcić, udusił, a następnie dwukrotnie dźgnął nożem. Policja zastała go na miejscu. Jego proces rozpoczął się w 1983 r. i w tym samym roku zapadł wyrok skazujący. Mężczyzna odwoływał się od niego, przez co wielokrotnie przenoszono go między celami śmierci.

Kayle Barrington Bates na zdjęciu z 19 sierpnia 2025 r. / AFP PHOTO / FLORIDA DEPARTMENT OF CORRECTIONS

Weterani apelowali o wstrzymanie egzekucji

To czwarty weteran stracony w tym roku na Florydzie. Ponad stu weteranów wystosowało wcześniej apel do gubernatora Florydy Rona DeSantisa o wstrzymanie egzekucji. "Nigdy nie będziemy państwem przyjaznym weteranom, skoro nasz przywódca podpisuje się pod karą śmierci z rąk państwa. Wzywamy do przewodzenia z odwagą, powrotu do honorowania służby i zaprzestania egzekucji naszych towarzyszy broni" - napisało w liście 130 osób, które domagały się ułaskawienia Batesa.

Wtorkowa egzekucja była 10. przeprowadzoną w tym roku na Florydzie i 29. w całych Stanach Zjednoczonych.