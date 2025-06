Reakcje

Kuzyn Ramesha, Ajay Valgi, przekazał mediom w Leicester, że Vishwash zadzwonił do rodziny, by poinformować, że "wszystko z nim w porządku". Sprawę skomentowała także brytyjska posłanka Shivani Raja: To nic innego jak cud. Skontaktowałam się z rodziną i szanuję ich prywatność w tym trudnym czasie. Niestety, jeden z jego braci był również na pokładzie i nie przeżył.

Samolot rozbił się o budynek hostelu BJ Medical College and Hospital, powodując śmierć i obrażenia także wśród osób na ziemi. W katastrofie zginęło 241 pasażerów Boeinga i kilkadziesiąt osób, znajdujących się na ziemi.