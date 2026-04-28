Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wyraził zaniepokojenie stanem amerykańskich zapasów uzbrojenia – informuje magazyn "Atlantic". Według doniesień Vance podczas zamkniętych spotkań wielokrotnie kwestionował sposób, w jaki Pentagon przedstawia przebieg wojny z Iranem, sugerując, że rzeczywiste uszczuplenie zapasów rakiet może być poważniejsze, niż oficjalnie podaje resort obrony.

USA: Wiceprezydent Vance wyraża obawy o stan zapasów uzbrojenia (Zdjęcie ilustracyjne)

Jak informuje "Atlantic", dwóch wysokich rangą urzędników administracji potwierdziło, że Vance poddaje w wątpliwość dokładność informacji przekazywanych przez Pentagon na temat wojny. W rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem wiceprezydent miał również wyrażać obawy dotyczące dostępności niektórych systemów rakietowych.

Magazyn zwraca uwagę, że znaczne zmniejszenie rezerw uzbrojenia może mieć katastrofalne skutki dla bezpieczeństwa USA i ich sojuszników. Te same zapasy byłyby bowiem potrzebne w przypadku konieczności obrony Tajwanu przed Chinami, Korei Południowej przed Koreą Północną czy Europy przed Rosją.

Według waszyngtońskiego think tanku CSIS Stany Zjednoczone mogły już zużyć ponad połowę przedwojennych zapasów czterech kluczowych rodzajów uzbrojenia (odpowiadających za obronę przeciwrakietową i precyzyjne uderzenia dalekiego zasięgu).

Szef Pentagonu Pete Hegseth oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine zapewniają jednak, że zapasy są solidne. Doradcy Vance’a podkreślają, że wiceprezydent nie oskarża Hegsetha ani Caine’a o wprowadzanie prezydenta w błąd. Vance nie chce, by ta sprawa nabrała charakteru osobistego i nie chce tworzyć podziałów w gabinecie. Niektórzy jednak twierdzą, że wizja przedstawiana przez Hegsetha jest tak pozytywna, że wprowadza w błąd.

Magazyn zauważył, że Trump powtarza wiele pozytywnych wypowiedzi Hegsetha i Caine'a na temat wojny. Kilka tygodni temu ogłosił, że szkody wyrządzone Iranowi przez siły amerykańskie już stanowią zwycięstwo w wojnie i zapewniał, że amerykańskie zapasy kluczowej broni są "praktycznie nieograniczone".

Według niektórych rozmówców optymistyczne nastawienie Hegsetha i chwilami wojowniczy stosunek do prasy zdają się mieć na celu przekazanie prezydentowi tego, co chce usłyszeć. Zaznaczono, że briefingi prasowe Pentagonu odbywają się o godz. 8 rano, gdy wiadomo, że Trump ogląda telewizję Fox News.

Pozytywne wypowiedzi przywódców Pentagonu w najlepszym razie przedstawiają obraz, który jest niepełny - uważają osoby zaznajomione z ocenami wywiadowczymi. Według tych wewnętrznych szacunków Iran posiada nadal dwie trzecie swoich sił powietrznych, większość potencjału wyrzutni rakietowych oraz większość małych, szybkich łodzi, które mogą stawiać miny i utrudniać ruch w cieśninie Ormuz.