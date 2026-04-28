Prezydent USA Donald Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego są sceptyczni wobec irańskiej propozycji dotyczącej zakończenia wojny - donosi dziennik "Wall Street Journal", powołując się na informatorów we władzach USA. Jak informował wcześniej portal Axios, strona irańska zaproponowała rozwiązanie w pierwszej kolejności kryzysu wokół cieśniny Ormuz, a dopiero na późniejszym etapie negocjacje ws. programu nuklearnego Iranu.

Nowa propozycja Iranu. Trump jest sceptyczny?

Donald Trump rozmawiał z doradcami o irańskiej ofercie w poniedziałek rano - podał dziennik. Prezydent USA nie odrzucił propozycji, lecz dał do zrozumienia, że Teheran nie negocjuje w dobrej wierze ani nie jest skłonny spełnić jego głównego żądania, dotyczącego zakończenia wzbogacania uranu i rezygnacji z dążenia do broni jądrowej.

Przedstawiciele władz USA zapowiedzieli, że Amerykanie będą nadal negocjować z Iranem, a Biały Dom w najbliższych dniach najpewniej przedstawi swoją odpowiedź i kontrpropozycje - napisał w poniedziałek "WSJ".

Prezydent USA chce uniknąć wznowienia ataków?

Prezydent USA groził powrotem do ataków na Iran, jeśli uzna, że rozmowy ws. zakończenia wojny nie przynoszą rezultatów. W administracji narasta jednak przekonanie, że Trump chce uniknąć wznowienia działań zbrojnych.

Tymczasem jak oznajmiła rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, "Stany Zjednoczone nie będą negocjować za pośrednictwem mediów".

"Wszystko, co nie zostało ogłoszone przez prezydenta Trumpa albo Biały Dom, powinno być uznane za spekulacje" - stwierdziła.

Na czym ma polegać irańska propozycja?

Wcześniej w poniedziałek portal Axios podał, że Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym nową propozycję pokojową. Oferta koncentruje się na rozwiązaniu w pierwszej kolejności kryzysu wokół cieśniny Ormuz i amerykańskiej blokady morskiej. Polegałoby ono na uzgodnieniu długoterminowego zawieszenia broni lub trwałym zakończeniu wojny.

Zgodnie z tą propozycją negocjacje nuklearne rozpoczęłyby się dopiero na późniejszym etapie, po otwarciu Ormuzu i zniesieniu blokady morskiej.