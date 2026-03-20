"Jarosław Kaczyński uczynił walkę z SAFE symbolem walki z Unią Europejską. SAFE stał się zakładnikiem wewnętrznej walki na polskiej prawicy pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Paweł Zalewski. "Jest część polityków w obozie PiS, którzy chcieli wciągnąć Amerykanów w wewnętrzną polską rozgrywkę' - dodał.

"Kaczyński podjął decyzję". Zalewski o sprzeciwie PiS-u wobec SAFE

Paweł Zalewski sugerował w RMF FM, że sprzeciw Prawa i Sprawiedliwości wobec unijnego programu SAFE ma jasny podtekst wyborczy.

W pewnym momencie PiS zaczął tracić poparcie na rzecz obu Konfederacji, które dzisiaj mają wysoki poziom poparcia społecznego. Jarosław Kaczyński podjął decyzję, aby zacząć walczyć o ten elektorat tych obu partii, który w istotnym elemencie jest antyunijny - analizował wiceszef MON.

Gość Tomasza Terlikowskiego zapewnił, że ani on, ani szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie spotkali się z krytyką programu SAFE ze strony amerykańskiej.

Wręcz przeciwnie - słyszeliśmy, że Europa wreszcie zaczęła tworzyć instrumenty finansowe niezbędne do tego, aby zrealizować to, czego Amerykanie oczekują od Europy - wzięcia odpowiedzialności za obronę konwencjonalną na siebie - relacjonował Zalewski.

"Chcę udowodnić, że jestem potrzebny". Zalewski o rekonstrukcji rządu

W rozmowie pojawił się też temat rekonstrukcji rządu. Według informacji RMF FM, ma do niej dojść jeszcze przed wakacjami. Czy Paweł Zalewski nie obawia się, że jako człowiek bez zaplecza politycznego może pożegnać się ze stanowiskiem?

Chcę swoją pracą w Ministerstwie Obrony Narodowej udowodnić, że jestem Polsce potrzebny. Do premiera należy decyzja na ten temat - deklarował wiceszef MON. Chwalił też współpracę z kierującym resortem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

"Wyborcy mają prawo być zawiedzeni"

Tomasz Terlikowski pytał też swojego gościa o jego polityczną przyszłość. Paweł Zalewski dostał się do Sejmu z listy nieistniejącej już Trzeciej Drogi, a obecnie jest posłem niezrzeszonym.

Bardzo ubolewam, że Polska 2050 się rozpadła i straciła to, co było jej istotą - tworzyła razem z Polskim Stronnictwem Ludowym Trzecią Drogę - stwierdził wiceszef MON. Jak zapewnił, obietnice składane wyborcom w 2023 r. są wciąż dla niego ważne.

Są wyborcy, którzy mają prawo być zawiedzeni, że projekt Trzeciej Drogi się nie udał. Oczekują dobrej, poważnej propozycji - analizował gość RMF FM. Jak dodał, chce się zaangażować w budowę takiej inicjatywy "już na poważnie".

