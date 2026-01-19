Według aktualnych danych nie ma informacji o tym, aby w niedzielnej katastrofie kolejowej w Hiszpanii ucierpiał jakiś Polak - przekazał w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Nasze służby konsularne pozostają w stałym kontakcie z lokalnymi służbami ratowniczymi.

Najpoważniejszy wypadek kolejowy od lat w Hiszpanii – brak informacji, aby ucierpiał jakiś Polak / Handout / Guardia Civil / AFP / East News

W katastrofie kolejowej w pobliżu Adamuz w Andaluzji zginęło co najmniej 39 osób, a 122 zostały ranne, jednak według MSZ nie ma informacji o poszkodowanych Polakach.

Do wypadku doszło w "dziwnych okolicznościach" po wykolejeniu pociągu Iryo, a przyczyny tragedii są nadal nieznane; wykluczono błąd ludzki.

To najpoważniejszy wypadek kolejowy w Hiszpanii od 2013 roku, a akcję ratunkową utrudniał trudny dostęp do miejsca katastrofy.

Do wspomnianej tragedii doszło w pobliżu miejscowości Adamuz, w prowincji Kordoba w Andaluzji, gdzie wykoleiły się dwa pociągi. Podróżowało nimi łącznie około 400 osób.

Co najmniej 39 osób zginęło, a 122 zostały ranne - pisze Reuters. 48 osób nadal przebywa w szpitalach, a 12 z nich jest w stanie ciężkim.

Władze uruchomiły specjalne biuro w Kordobie, gdzie rodziny mogą przekazywać próbki DNA w celu identyfikacji ofiar.

Akcja ratunkowa była utrudniona ze względu na trudny dostęp do miejsca katastrofy - dojazd możliwy był jedynie wąską drogą.

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane - według operatora Renfe wykluczono błąd ludzki, a do zderzenia doszło w "dziwnych okolicznościach". Wiadomo, że pociąg Iryo, jadący z Malagi do Madrytu, wykoleił się przy prędkości 110 km/h, a drugi skład jechał w kierunku Huelvy z prędkością 200 km/h. Do kolizji doszło około 20 sekund po wykolejeniu, co uniemożliwiło uruchomienie hamulca awaryjnego.

Linia kolejowa była niedawno remontowana, a pociąg Iryo przeszedł ostatni przegląd 15 stycznia.

To najpoważniejszy wypadek kolejowy w Hiszpanii od 2013 roku i jeden z najtragiczniejszych w Europie w ostatnich dekadach - wskazuje Reuters.