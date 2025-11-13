Tragedia w Korei Południowej. Ciężarówka wjechała w czwartek w tłum na targu w mieście Bucheon. Dwie osoby zginęły, a 18 zostało rannych.
- Tragiczny wypadek w Bucheon w Korei Południowej - ciężarówka wjechała w tłum na lokalnym targu.
- Zginęły dwie osoby, a 18 zostało rannych; stan zdrowia 11 poszkodowanych lekarze określają jako poważny.
- Świadkowie relacjonują, że ciężarówka najpierw cofała, a następnie gwałtownie przyspieszyła i wjechała w ludzi.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto narkotyków - poinformowała agencja Reutera.
Stan zdrowia jedenaściorga spośród 18 poszkodowanych jest oceniany jako poważny.
Świadkowie zdarzenia zeznali, że ciężarówka cofała, a następnie gwałtownie przyspieszyła i wjechała w ludzi - powiadomiła agencja AP.
Przesłuchiwany przez policję kierowca twierdzi, że samochód przyspieszył samoistnie. Pojazd zostanie sprawdzony przez właściwe służby - przekazała AP.