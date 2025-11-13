Tragedia w Korei Południowej. Ciężarówka wjechała w czwartek w tłum na targu w mieście Bucheon. Dwie osoby zginęły, a 18 zostało rannych.

W wypadku zginęły dwie osoby / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Tragiczny wypadek w Bucheon w Korei Południowej - ciężarówka wjechała w tłum na lokalnym targu.

Zginęły dwie osoby, a 18 zostało rannych; stan zdrowia 11 poszkodowanych lekarze określają jako poważny.

Świadkowie relacjonują, że ciężarówka najpierw cofała, a następnie gwałtownie przyspieszyła i wjechała w ludzi.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl . Zobacz również: Autokar pełen ludzi spadł do wąwozu. Jest wiele ofiar

Spektakularna katastrofa w Chinach. Tak runął nowy most

Tragiczny wypadek w Kurowie. Zginęły dwie nastolatki, zarzuty dla 17-letniego kierowcy Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto narkotyków - poinformowała agencja Reutera. Stan zdrowia jedenaściorga spośród 18 poszkodowanych jest oceniany jako poważny. Świadkowie zdarzenia zeznali, że ciężarówka cofała, a następnie gwałtownie przyspieszyła i wjechała w ludzi - powiadomiła agencja AP. Przesłuchiwany przez policję kierowca twierdzi, że samochód przyspieszył samoistnie. Pojazd zostanie sprawdzony przez właściwe służby - przekazała AP.