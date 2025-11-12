Policja zatrzymała 17-letniego Michała G., który we wtorek w nocy, kierując Volkswagenem Passatem bez uprawnień, spowodował wypadek drogowy w Kurowie w woj. pomorskim. Na skutek uderzenia w drzewo zginęły dwie nastolatki jadące z nim samochodem. Chłopak usłyszał już zarzuty. Jak się okazało, 17-latek prowadził pojazd po spożyciu alkoholu.

/ KP PSP Wejherowo /

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Do tragicznego wypadku doszło 11 listopada około godziny 2:30 w Kurowie, w gminie Choczewo (woj. pomorskie).

17-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, kierując volkswagenem passatem, z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo.

W samochodzie znajdowały się dwie pasażerki w wieku 17 i 16 lat. Niestety, obie nastolatki zginęły na miejscu.

Policja: Kierowca nie miał uprawnień

Jak poinformowała aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, kierowca nie posiadał prawa jazdy. Po wypadku 17-latek trafił do szpitala z urazem ręki.



Nastolatek został zatrzymany i doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie.

/ KP PSP Wejherowo /

Kierowca ma skończone 17 lat, dlatego będzie odpowiadał jak osoba dorosła.

Ze wstępnych informacji wynika, że 17-latek prowadził samochód swojej matki bez jej zgody. Podejrzany po wypadku miał 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zarzuty dla 17-latka

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie postawiła 17-letniemu Michałowi G. zarzut niemyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, kierowanie pojazdem bez uprawnień i po spożyciu alkoholu.

Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński. Zaznaczył także, że z treści wyjaśnień wynika, ile i jakiego rodzaju alkoholu wypił 17-latek.

Podejrzany nastolatek wyraził skruchę i żałuje tego co się stało - dodał prokurator Duszyński. Śledczy nadal czekają na dokładne wyniki badania krwi Michała G.

Prokurator złożył w środę wniosek o tymczasowe aresztowanie nastolatka. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.