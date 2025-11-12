Dramatyczne doniesienia z Ameryki Południowej. Na południu Peru doszło do poważnego wypadku drogowego – autobus wypadł z trasy i spadł do głębokiego wąwozu. Zginęło co najmniej 37 osób, a 18 zostało rannych. To jeden z najtragiczniejszych wypadków drogowych w tym regionie w ostatnich latach.

  • Tragiczny wypadek na autostradzie Panamericana Sur w regionie Arequipa w Peru - autokar wypadł z drogi i spadł do głębokiego wąwozu.
  • Mowa jest o co najmniej 37 zabitych i kilkunastu rannych.
  • Przyczyny wypadku nie są jeszcze jasne, ale podejrzewa się nadmierną prędkość lub utratę kontroli na niebezpiecznym zakręcie.
  • Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Do tragedii doszło na autostradzie Panamericana Sur, przebiegającej przez region Arequipa - potwierdziła lokalna stacja radiowa RPP.

Według wstępnych ustaleń pojazd przewożący pasażerów nagle stracił przyczepność, zjechał z drogi i runął w przepaść.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które przez wiele godzin prowadziły akcję wydobywania poszkodowanych z wraku autobusu. Warunki były niezwykle trudne - głęboki wąwóz, strome zbocza oraz ograniczony dostęp wymagały użycia specjalistycznego sprzętu. Ratownicy walczyli o każdą minutę, próbując dotrzeć do rannych, którzy utknęli wśród pogiętych blach pojazdu.

To ogromna tragedia - mówił jeden z przedstawicieli lokalnej policji cytowany przez peruwiańskie media. Wciąż ustalamy dokładną liczbę ofiar oraz tożsamość wszystkich pasażerów - dodał.

Jak podają peruwiańskie służby, wśród poszkodowanych są zarówno dorośli, jak i dzieci. Stan wielu rannych jest ciężki. Zostali oni przewiezieni do szpitali w Arequipie, gdzie lekarze walczą o ich życie.

Przyczyny tragedii nie są jeszcze do końca znane. Według wstępnych informacji autobus mógł jechać zbyt szybko lub kierowca stracił panowanie nad pojazdem na jednym z niebezpiecznych zakrętów autostrady. Region Arequipa jest znany z trudnych warunków drogowych - górzysty teren, ostre zakręty i częste mgły sprawiają, że podróżowanie tamtędy wymaga szczególnej ostrożności. 

Peruwiańska policja wszczęła już śledztwo w sprawie wypadku. Eksperci będą badać zarówno stan techniczny pojazdu, jak i warunki na drodze w chwili tragedii.

To kolejny w ostatnim czasie poważny wypadek na peruwiańskich drogach. Statystyki wskazują, że kraj ten należy do najbardziej niebezpiecznych pod względem ruchu drogowego w Ameryce Południowej. Przyczyną wielu tragedii są nadmierna prędkość, zły stan techniczny pojazdów oraz trudne warunki atmosferyczne.