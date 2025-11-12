Jak podają peruwiańskie służby, wśród poszkodowanych są zarówno dorośli, jak i dzieci. Stan wielu rannych jest ciężki. Zostali oni przewiezieni do szpitali w Arequipie, gdzie lekarze walczą o ich życie.

Przyczyny tragedii nie są jeszcze do końca znane. Według wstępnych informacji autobus mógł jechać zbyt szybko lub kierowca stracił panowanie nad pojazdem na jednym z niebezpiecznych zakrętów autostrady. Region Arequipa jest znany z trudnych warunków drogowych - górzysty teren, ostre zakręty i częste mgły sprawiają, że podróżowanie tamtędy wymaga szczególnej ostrożności.

Peruwiańska policja wszczęła już śledztwo w sprawie wypadku. Eksperci będą badać zarówno stan techniczny pojazdu, jak i warunki na drodze w chwili tragedii.

To kolejny w ostatnim czasie poważny wypadek na peruwiańskich drogach. Statystyki wskazują, że kraj ten należy do najbardziej niebezpiecznych pod względem ruchu drogowego w Ameryce Południowej. Przyczyną wielu tragedii są nadmierna prędkość, zły stan techniczny pojazdów oraz trudne warunki atmosferyczne.



