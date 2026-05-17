Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie w woj. lubelskim to wyjątkowa perła wschodniej Polski, która kusi nie tylko malowniczymi jeziorami i dziką przyrodą, ale także bogatą ofertą turystyczną. To miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie: od aktywnego wypoczynku po spokojne spacery pośród dziewiczych lasów.
- Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie to "drugie Mazury" - ponad 2700 ha dzikiej przyrody, 68 jezior i unikalny klimat wschodniej Polski.
- Jezioro Białe w Okunince to letnia mekka turystów - czysta woda, głębokość 33,6 m i mnóstwo atrakcji dla aktywnych.
- Jezioro Piaseczno zachwyca nurków i żeglarzy lazurową wodą, piaszczystymi plażami i specjalnymi trasami nurkowymi.
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, często porównywane do Mazur, stanowi jednak zupełnie odmienną krainę, która zachwyca własnym, niepowtarzalnym charakterem. Rozciąga się na powierzchni ponad 2700 hektarów i obejmuje aż 68 jezior. To właśnie tu, na wschodnich krańcach Polski, rozpościerają się tereny pełne dzikiej przyrody, rozległych lasów oraz czystych, głębokich akwenów.
Najbardziej znanym miejscem na Pojezierzu jest Jezioro Białe, które leży w miejscowości Okuninka, zaledwie 7 kilometrów od Włodawy. Choć Okuninka to niewielka wieś licząca około 400 stałych mieszkańców, w sezonie letnim zamienia się w tętniący życiem kurort. W upalne weekendy przez miejscowość przewija się nawet 30 tysięcy turystów. Przyciąga ich nie tylko czysta woda jeziora o powierzchni 106 hektarów i głębokości sięgającej 33,6 metra, ale również rozbudowana infrastruktura turystyczna, mnóstwo atrakcji i możliwość aktywnego wypoczynku.
Jezioro Białe otaczają inne malownicze akweny - od zachodu Jezioro Czarne, a od wschodu Jezioro Glinki. Południowe brzegi jeziora sąsiadują z rozległymi lasami Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, które stanowią doskonałe miejsce do spacerów oraz wycieczek rowerowych.
Okuninka i okolice to prawdziwa mekka dla miłośników aktywnego wypoczynku. Przez cały region przebiegają liczne szlaki turystyczne - piesze, rowerowe i konne, które prowadzą przez najpiękniejsze zakątki Pojezierza. Okolica słynie także z doskonałych warunków dla wędkarzy oraz amatorów sportów wodnych.
Miłośnicy kajakarstwa szczególnie upodobali sobie rzekę Włodawkę, której łagodny nurt sprzyja spokojnym spływom. Dla bardziej doświadczonych i żądnych przygód kajakarzy organizowane są spływy dzikim Bugiem - rzeką graniczną, której historia sięga czasów przedwojennych, kiedy to oba brzegi łączył most.
W północnej części Pojezierza, w gminie Ludwin, położone jest słynne Jezioro Piaseczno. To największy i najgłębszy akwen w regionie, o powierzchni blisko 85 hektarów i głębokości prawie 39 metrów. Turystów zachwyca tu przejrzysta, lazurowa woda oraz złociste, piaszczyste plaże. Jezioro Piaseczno to raj dla nurków, żeglarzy i wszystkich miłośników sportów wodnych.
Na wschodnim brzegu znajduje się nowoczesna baza żeglarska oraz ośrodek szkoleniowy, a zachodni brzeg otacza piękny las sosnowo-brzozowy z dużym, strzeżonym kąpieliskiem. Na dnie jeziora utworzono specjalne trasy dla nurków prowadzące do zatopionego holownika, platformy szkoleniowej i drewnianego kajaka.
W okolicy Piaseczna rozciąga się kilkanaście innych, równie urokliwych jezior - Łukcze, Rogóźno, Zagłębocze, Bikcze, Krzczeń i Uściwierz. Wszystkie te akweny są łatwo dostępne zarówno rowerem, jak i pieszo dzięki sieci szlaków turystycznych.
Region obfituje także w zabytki - warto odwiedzić zabytkową cerkiew i cmentarz prawosławny w Dratowie, zespół dworsko-parkowy w Kaniwoli czy historyczne budynki w samym Ludwinie. To miejsca, które pozwalają poznać bogatą historię i tradycję Pojezierza.