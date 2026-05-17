Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie w woj. lubelskim to wyjątkowa perła wschodniej Polski, która kusi nie tylko malowniczymi jeziorami i dziką przyrodą, ale także bogatą ofertą turystyczną. To miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie: od aktywnego wypoczynku po spokojne spacery pośród dziewiczych lasów.

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie to "drugie Mazury" - ponad 2700 ha dzikiej przyrody, 68 jezior i unikalny klimat wschodniej Polski.

Jezioro Białe w Okunince to letnia mekka turystów - czysta woda, głębokość 33,6 m i mnóstwo atrakcji dla aktywnych.

Jezioro Piaseczno zachwyca nurków i żeglarzy lazurową wodą, piaszczystymi plażami i specjalnymi trasami nurkowymi.

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - nie tylko "drugie Mazury"

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, często porównywane do Mazur, stanowi jednak zupełnie odmienną krainę, która zachwyca własnym, niepowtarzalnym charakterem. Rozciąga się na powierzchni ponad 2700 hektarów i obejmuje aż 68 jezior. To właśnie tu, na wschodnich krańcach Polski, rozpościerają się tereny pełne dzikiej przyrody, rozległych lasów oraz czystych, głębokich akwenów.

Jezioro Białe i Okuninka - serce turystycznego regionu

Najbardziej znanym miejscem na Pojezierzu jest Jezioro Białe, które leży w miejscowości Okuninka, zaledwie 7 kilometrów od Włodawy. Choć Okuninka to niewielka wieś licząca około 400 stałych mieszkańców, w sezonie letnim zamienia się w tętniący życiem kurort. W upalne weekendy przez miejscowość przewija się nawet 30 tysięcy turystów. Przyciąga ich nie tylko czysta woda jeziora o powierzchni 106 hektarów i głębokości sięgającej 33,6 metra, ale również rozbudowana infrastruktura turystyczna, mnóstwo atrakcji i możliwość aktywnego wypoczynku.

Jezioro Białe otaczają inne malownicze akweny - od zachodu Jezioro Czarne, a od wschodu Jezioro Glinki. Południowe brzegi jeziora sąsiadują z rozległymi lasami Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, które stanowią doskonałe miejsce do spacerów oraz wycieczek rowerowych.

Okuninka i okolice to prawdziwa mekka dla miłośników aktywnego wypoczynku. Przez cały region przebiegają liczne szlaki turystyczne - piesze, rowerowe i konne, które prowadzą przez najpiękniejsze zakątki Pojezierza. Okolica słynie także z doskonałych warunków dla wędkarzy oraz amatorów sportów wodnych.

Miłośnicy kajakarstwa szczególnie upodobali sobie rzekę Włodawkę, której łagodny nurt sprzyja spokojnym spływom. Dla bardziej doświadczonych i żądnych przygód kajakarzy organizowane są spływy dzikim Bugiem - rzeką graniczną, której historia sięga czasów przedwojennych, kiedy to oba brzegi łączył most.

Jezioro Piaseczno - lazurowa perła Ludwina

W północnej części Pojezierza, w gminie Ludwin, położone jest słynne Jezioro Piaseczno. To największy i najgłębszy akwen w regionie, o powierzchni blisko 85 hektarów i głębokości prawie 39 metrów. Turystów zachwyca tu przejrzysta, lazurowa woda oraz złociste, piaszczyste plaże. Jezioro Piaseczno to raj dla nurków, żeglarzy i wszystkich miłośników sportów wodnych.

Na wschodnim brzegu znajduje się nowoczesna baza żeglarska oraz ośrodek szkoleniowy, a zachodni brzeg otacza piękny las sosnowo-brzozowy z dużym, strzeżonym kąpieliskiem. Na dnie jeziora utworzono specjalne trasy dla nurków prowadzące do zatopionego holownika, platformy szkoleniowej i drewnianego kajaka.

W okolicy Piaseczna rozciąga się kilkanaście innych, równie urokliwych jezior - Łukcze, Rogóźno, Zagłębocze, Bikcze, Krzczeń i Uściwierz. Wszystkie te akweny są łatwo dostępne zarówno rowerem, jak i pieszo dzięki sieci szlaków turystycznych.

Region obfituje także w zabytki - warto odwiedzić zabytkową cerkiew i cmentarz prawosławny w Dratowie, zespół dworsko-parkowy w Kaniwoli czy historyczne budynki w samym Ludwinie. To miejsca, które pozwalają poznać bogatą historię i tradycję Pojezierza.