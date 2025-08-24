Ukraiński atak z użyciem drona spowodował pożar w Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji. Uszkodzony został transformator pomocniczy, który doprowadził do spadku mocy eksploatacyjnej jednego z bloków - poinformowało w niedzielę rano biuro prasowe elektrowni. Nie było zagrożenia dla przebywających tam osób.

W nocy  z soboty na niedzielę, na terenie Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji wybuchł pożar.

"Bojowy bezzałogowy statek powietrzny należący do Sił Zbrojnych Ukrainy został zestrzelony przez systemy obrony powietrznej w pobliżu Kurskiej Elektrowni Atomowej (...) W momencie uderzenia dron eksplodował, uszkadzając transformator pomocniczy" – poinformowało biuro prasowe elektrowni za pośrednictwem komunikatora Telegram.

Dodano, że nikt nie został ranny, ale w wyniku tego zdarzenia wydajność trzeciego bloku elektrowni spadła do 50 proc. 

Pożar, który wybuchł po ataku ukraińskiego drona, został już ugaszony.

Poziom promieniowania na terenie elektrowni i w okolicy nie przekroczył norm

Jak poinformowała z kolei w niedzielę rano Państwowa Agencja Atomistyki, w Polsce nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. 

„Obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska” - czytamy we wpisie opublikowanym na platformie X. Agencja dodała, że na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego.

Ukraina nie odniosła się do informacji o pożarze. Kijów podkreśla jednak, że ataki na terytorium Rosji są odpowiedzią na działanie Moskwy i mają na celu zniszczenie infrastruktury uznanej za kluczową dla ogólnych działań militarnych Moskwy.

Agencja Reutera zauważa, że nie jest jasne, w której części elektrowni wybuchł pożar. Wcześniej rosyjska stacja REN TV poinformowała, powołując się na biuro prasowe elektrowni, że stacja transformatorowa znajduje się poza nuklearną częścią obiektu.

Kurska Elektrownia Atomowa jest jedną z największych w Rosji. Znajduje się w liczącym około 40 tys. mieszkańców mieście Kurczatow w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji.