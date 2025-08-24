Dodano, że nikt nie został ranny, ale w wyniku tego zdarzenia wydajność trzeciego bloku elektrowni spadła do 50 proc.

Pożar, który wybuchł po ataku ukraińskiego drona, został już ugaszony.

Poziom promieniowania na terenie elektrowni i w okolicy nie przekroczył norm.

Jak poinformowała z kolei w niedzielę rano Państwowa Agencja Atomistyki, w Polsce nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej.

„Obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska” - czytamy we wpisie opublikowanym na platformie X. Agencja dodała, że na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego.