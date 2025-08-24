Ukraiński atak z użyciem drona spowodował pożar w Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji. Uszkodzony został transformator pomocniczy, który doprowadził do spadku mocy eksploatacyjnej jednego z bloków - poinformowało w niedzielę rano biuro prasowe elektrowni. Nie było zagrożenia dla przebywających tam osób.
W nocy z soboty na niedzielę, na terenie Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji wybuchł pożar.
"Bojowy bezzałogowy statek powietrzny należący do Sił Zbrojnych Ukrainy został zestrzelony przez systemy obrony powietrznej w pobliżu Kurskiej Elektrowni Atomowej (...) W momencie uderzenia dron eksplodował, uszkadzając transformator pomocniczy" – poinformowało biuro prasowe elektrowni za pośrednictwem komunikatora Telegram.