Płomienie dotarły do obiektów mieszkalnych i turystycznych. Ogień był ok. 20 metrów od zabudowań. Około godz. 20.00 udało się go opanować. Jak poinformował dziennik "Slobodna Dalmacija" - turyści zaczęli masowo ewakuować się z pobliskich hoteli i rezydencji.