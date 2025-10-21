Celem Ukraińców zatrzymanych w Polsce i w Rumunii pod zarzutem działań dywersyjnych było podpalenie rumuńskiej siedziby Nova Post w Bukareszcie. To największa ukraińska firma kurierska działająca już w kilkunastu europejskich krajach.

Chcieli zaatakować siedzibę znanej firmy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zatrzymano obywateli Ukrainy w Polsce i Rumunii pod zarzutem działań dywersyjnych wymierzonych w siedzibę firmy Nova Post w Bukareszcie.

Według rumuńskiego wywiadu, podejrzani nadali przez Nova Post dwie przesyłki z ukrytymi, zdalnie odpalanymi urządzeniami zapalającymi.

Materiały wybuchowe zostały ukryte w słuchawkach i częściach samochodowych, a w paczkach znajdowały się także elementy GPS do monitorowania i zdalnego odpalenia ładunku.

Firma Nova Post zajmuje się też usługami logistycznymi między Unią Europejską a Ukrainą.

Jak twierdzi rumuński wywiad, Ukraińcy nadali za pośrednictwem Nova Post dwie przesyłki zawierające zdalnie odpalane urządzenia zapalające. Ukryte były w słuchawkach i częściach samochodowych.

Poza tym w pakunkach były elementy GPS do monitorowania lokalizacji i zdalnego odpalenia ładunku skonstruowanego z termitu oraz azotanu baru.

Dwaj zatrzymani w Rumunii Ukraińcy mieli dostać się do tego kraju z Polski. Jak twierdzą rumuńskie służby, działali w rozległej siatce sabotażystów kontrolowanej przez służby rosyjskie.

Dzisiaj informowaliśmy o zatrzymaniu w Polsce 21-letniego obywatela Ukrainy , magazyniera w jednej z firm. On także miał należeć do tej siatki.

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce i państwom sojuszniczym Unii Europejskiej. W związku z tą sprawą w Polsce zatrzymano Danyla H.

Mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w działalności obcego wywiadu i przygotowywania aktów sabotażu o charakterze terrorystycznym.