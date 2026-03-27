Sarah Ferguson, była żona byłego księcia Andrzeja, została pozbawiona tytułu honorowego obywatela miasta York - zdecydowała rada miasta. Powodem są jej powiązania z Jeffreyem Epsteinem. Sprawę opisała telewizja BBC.

Podczas czwartkowej sesji rady miasta York, radni zdecydowali o pozbawieniu byłej żony księcia Andrzeja, Sarah Ferguson, honorowego obywatelstwa miasta. Zostało ono jej przyznane niemal 40 lat temu, rok po ślubie z Andrzejem Mountbatten-Windsorem.

To następstwo tzw. afery Epsteina. Decyzja radnych była podyktowana powiązaniami byłej księżnej Yorku z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym. Z tego samego powodu, rada odebrała to wyróżnienie również Andrzejowi Mountbatten-Windsorowi, w 2022 roku.

Przewodnicząca grupy Partii Pracy w radzie miasta York Claire Douglas podkreśliła, że honorowe obywatelstwo jest przyznawane wyłącznie osobom, które wyróżniają się i wnieśli wybitne zasługi dla miasta.

Jak można się spodziewać po mieszkańcach Yorku, posiadanie tego statusu wymaga podtrzymywania wartości i zachowań zgodnych z takim zaszczytem. Ci, którzy nadal utrzymywali kontakty z Epsteinem po tym, jak jego zbrodnie stały się powszechnie znane, nie spełniają tych oczekiwań - mówiła Douglas, cytowana przez BBC.

Jak przypomniała stacja, wiele podmiotów charytatywnych zakończyło współpracę z Ferguson, po ujawnieniu korespondencji mailowej z 2011 roku, w której m.in. nazwała Epsteina swoim "najlepszym przyjacielem". Więcej szczegółów jej znajomości z Epsteinem ujrzało światło dzienne wraz z ujawnieniem kolejnych partii dokumentów przez amerykańskie władze.

Z e-maili wynika, że Ferguson kontaktowała się z finansistą, gdy ten przebywał w więzieniu, a także spotkała się z nim oraz ze swoimi córkami kilka dni po jego wyjściu na wolność - wskazała telewizja BBC.

Sam były książę Andrzej został zatrzymany przez policję i przesłuchiwany przez cały dzień, 19 lutego br. Sprawa miała związek z zarzutem nadużycia stanowiska publicznego z uwagi na oskarżenia, jakoby miał wysyłać poufne dokumenty rządowe do Jeffreya Epsteina. Zwolniono go tego samego dnia wieczorem.