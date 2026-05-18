Niemiecki rząd ma ambitny program wzmocnienia obrony cywilnej, na który chce przeznaczyć 10 miliardów euro. Plany obejmują m.in. zakup ponad 100 tys. łóżek polowych, stworzenie cyfrowej mapy schronów i opracowanie nowych standardów szkolenia służb ratowniczych.

Zdjęcie ilustracyjne

"Plan XL" za miliardy. Na co pójdą pieniądze?

Niemiecki rząd zamierza przeznaczyć dodatkowe środki na poprawę bezpieczeństwa obywateli w obliczu rosnących zagrożeń hybrydowych.

Jak informuje w poniedziałek dziennik "Bild", do 2029 roku na obronę cywilną trafi 10 miliardów euro. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup 110 tysięcy nowych łóżek polowych, wyposażenie Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego, a także na rozwój infrastruktury i technologii.

Wzmacniamy ochronę ludności i obronę cywilną. Zdecydowanie przeciwstawiamy się zagrożeniom hybrydowym i konsekwentnie wspieramy siły ochotnicze. Łączymy obronę wojskową i cywilną, aby zwiększyć bezpieczeństwo i odporność - podkreślił w rozmowie z "Bildem" szef MSW Alexander Dobrindt.

Schrony w smartfonie. Cyfrowa rewolucja dla bezpieczeństwa

Jednym z kluczowych elementów programu jest inwentaryzacja wszystkich publicznych schronów - od bunkrów, przez zabezpieczone piwnice, po tunele metra i garaże podziemne. Obiekty te zostaną zmapowane w specjalnej aplikacji, która w razie zagrożenia wskaże obywatelom najszybszą drogę do bezpiecznego miejsca.

Rząd planuje także wprowadzenie jednolitych standardów szkolenia służb ratowniczych, szczególnie w zakresie reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne. Dodatkowo, w szkołach mają pojawić się zajęcia z obrony cywilnej, a cały system zostanie ściślej zintegrowany z Bundeswehrą.

Nowe wyzwania, nowe rozwiązania

Według informacji "Bilda", środki z "planu XL" mają również wesprzeć rozwój personelu i zakup nowoczesnego sprzętu dla służb ratowniczych. Rząd w Berlinie podkreśla, że działania te są odpowiedzią na zmieniające się zagrożenia i mają na celu zwiększenie odporności kraju na sytuacje kryzysowe.

W ostatnich miesiącach w Europie coraz częściej dochodzi do działań w ramach tzw. wojny hybrydowej, obejmujące akty sabotażu, w tym podpalenia, uszkodzenia infrastruktury kolejowej czy ataki na magazyny wojskowe. Coraz większym zagrożeniem stają się także cyberataki na infrastrukturę krytyczną - sieci energetyczne, wodociągi czy systemy transportowe.

Eksperci podkreślają, że za wieloma incydentami stoi Rosja, dążąca do destabilizacji sytuacji w Europie i wywołania chaosu społecznego. W odpowiedzi władze państw członkowskich Unii Europejskiej wzmacniają środki bezpieczeństwa i współpracę wywiadowczą.