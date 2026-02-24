Brytyjski rząd ujawni dokumenty dotyczące nominowania byłego księcia Andrzeja na wysłannika handlowego. To pokłosie skandalu, jaki wybuchł wokół brata króla Karola III, w związku z jego kontaktami z Jeffreyem Epsteinem. Ujawniona przez rząd USA korespondencja mailowa stanowi podstawę podejrzeń, jakoby Mountbatten-Windsor przekazał Epsteinowi poufne informacje. W tej sprawie w ubiegłym tygodniu policja zatrzymała na ok. 11 godzin i przesłuchiwała byłego księcia.

Były książę Andrzej / NEIL HALL / PAP/EPA

Rząd premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera zgodził się we wtorek ujawnić dokumenty dotyczące nominowania byłego księcia Andrzeja na wysłannika handlowego. Andrzej Mountbatten-Windsor był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. międzynarodowego handlu i inwestycji w latach 2001-2011. To stanowisko umożliwiało mu spotykanie wysokich rangą przedstawicieli biznesu i rządów na całym świecie. Decyzja rządu ma związek z kontaktami byłego księcia z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Wielogodzinne przesłuchanie byłego księcia

Brytyjska policja wszczęła śledztwo w sprawie Mountbattena-Windsora, gdy rząd USA ujawnił w styczniu korespondencję mailową, która wydaje się świadczyć o tym, że były książę, zajmując stanowisko wysłannika, przekazywał poufne informacje Epsteinowi.

Mountbatten-Windsor został aresztowany w czwartek rano pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Choć po ok. 11 godzinach zwolniono go bez postawienia zarzutów, to dochodzenie jest kontynuowane. Brat króla Karola III może zostać wezwany do złożenia dalszych wyjaśnień lub zostać ponownie zatrzymany.

Inne wątki w sprawie. Jest prośba policji

Policja w miniony piątek wystosowała także prośbę do byłych i obecnych pracowników ochrony Mountbatten-Windsora. Służby proszą, aby zastanowili się oni czy widzieli lub słyszeli coś, co mogłoby być istotne w świetle podejrzeń wobec byłego księcia - jeśli tak, mundurowi chcą otrzymać te informacje.

Prośba policji ma związek z innym wątkiem, który pojawił się po publikacji najnowszej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie nieżyjącego już Epsteina. Wynika z nich, że Epstein wysłał w 2010 r. do Wielkiej Brytanii młodą kobietę w celu kontaktu seksualnego z ówczesnym księciem.

Oskarżenia pod adresem Mountbatten-Windsora

Ponadto, przeciwko Andrzejowi Mountbatten-Windsorowi został wytoczony w 2021 r. pozew cywilny - wniesiony w Stanach Zjednoczonych - przez zmarłą Virginię Giuffre. Kobieta oskarżyła go o molestowanie seksualne, gdy była nastolatką, w nieruchomościach należących do Epsteina lub jego współpracowników. Sprawa zakończyła się pozasądową ugodą stron, na mocy której Mountbatten-Windsor miał zapłacić Virginii Giuffre określoną sumę pieniędzy.

Giuffre popełniła samobójstwo w ubiegłym roku.