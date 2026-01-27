Sztorm Chandra przyniósł gwałtowne opady deszczu, silny wiatr i powodzie, powodując poważne utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym w Wielkiej Brytanii. Zamknięto mosty, setki szkół, a domy prywatne dotknięte są przerwami w dostawach prądu. Sytuacja ma ulec pogorszeniu.

Sztorm Chandra uderzył w Wielką Brytanię. Będzie gorzej / Jonathan Brady/Press Association/East News / East News

We wtorek rano zamknięto Most M48 Severn, łączący Anglię z Walią, oraz Humber Bridge w północno-wschodniej Anglii. Decyzja została podjęta ze względu na silny wiatr, który osiągał w porywach nawet 120 km/h, oraz z powodu ryzyka zalania dróg dojazdowych.

W wielu regionach, zwłaszcza w Dorset, Somerset i wschodnim Devon, doszło do lokalnych podtopień. Woda zalała odcinki dróg, uniemożliwiając przejazd i zmuszając władze do ich zamknięcia. Służby ratunkowe apelują do kierowców o ostrożność i unikanie podróży, jeśli nie jest to konieczne.

Odwołano liczne połączenia kolejowe, promowe i lotnicze.

Tysiące domów bez prądu, a może być gorzej

W Devon poziom wody w rzece Otter osiągnął we wtorek najwyższy poziom, jaki kiedykolwiek zanotowano. Później na szczęście odnotowano spadki. W hrabstwie Devon i w Somerset strażacy musieli interweniować, pomagając 25 osobom uwięzionym w samochodach, zalanych wodą. W samym Devon zamknięto 47 szkół - informuje "The Telegraph" - a w Irlandii Północnej ponad 300. Tam też 10 tys. domów zostało pozbawionych prądu.

Największe opady odnotowano w południowo-zachodniej Anglii, gdzie w niektórych miejscach spadło już półtora raza więcej deszczu niż wynosi średnia dla całego stycznia.

Urząd Meteorologiczny (Met Office) wydał ostrzeżenia przed oblodzeniami w środę w północnej i środkowej Anglii. Prognozuje się gwałtowny spadek temperatur. Synoptycy ostrzegają przed dużymi opadami śniegu, które mogą spowodować kolejne utrudnienia na północy Anglii i w Szkocji.

Met Office utrzymuje żółte i pomarańczowe alerty pogodowe dla wielu regionów Anglii, Szkocji i Walii. W Irlandii Północnej obowiązuje pomarańczowe ostrzeżenie przed wiatrem.