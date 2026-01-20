Cyklon Harry uderzył w Sycylię, Sardynię i Kalabrię na południu Włoch. Gwałtowne ulewy i porywisty wiatr wywołały poważne utrudnienia. W wielu miejscowościach zamknięto szkoły, urzędy, parki i obiekty sportowe. Burmistrz Katanii ocenił, że "tak trudnej sytuacji jeszcze nigdy nie było". Opady spowodowały zawalenie się części starego cmentarza w San Mauro Marchesato - około 20 trumien wpadło do wąwozu.

Olbrzymie fale w rejonie Katanii na Sycylii. / PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO / PAP/EPA

Wiatr osiągał prędkość do 120 km/godz., w niektórych miejscach spadło ponad 300 mm deszczu.

Na Sycylii zamknięto szkoły w około 150 miejscowościach.

W Melito Porto Salvo zawaliła się nadmorska promenada, a w San Mauro Marchesato osunęła część cmentarza.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Nad Sycylią, Sardynią i Kalabrią na południu Włoch wiatr wiał w ostatnich godzinach z prędkością do 120 km/godz. W ciągu ostatnich 48 godzin spadło w niektórych miejscach ponad 300 mm deszczu.

Włoska Obrona Cywilna wprowadziła najwyższy stopień alertu pogodowego dla trzech regionów, który ma obowiązywać również w środę.

Sycylia - wiatr i ulewy

Na Sardynii i na Sycylii fale sięgają kilku metrów wysokości i wdzierają się na plaże oraz w pobliże domów mieszkalnych. Wiele dróg i mostów zostało zamkniętych.

Na Sycylii szkoły zamknięto w około 150 miastach i miejscowościach.

W Lipari na Wyspach Liparyjskich doszło do powodzi. Woda w wyniku sztormu wdała się do miasta.