Cyklon Harry uderzył w Sycylię, Sardynię i Kalabrię na południu Włoch. Gwałtowne ulewy i porywisty wiatr wywołały poważne utrudnienia. W wielu miejscowościach zamknięto szkoły, urzędy, parki i obiekty sportowe. Burmistrz Katanii ocenił, że "tak trudnej sytuacji jeszcze nigdy nie było". Opady spowodowały zawalenie się części starego cmentarza w San Mauro Marchesato - około 20 trumien wpadło do wąwozu.

  • Wiatr osiągał prędkość do 120 km/godz., w niektórych miejscach spadło ponad 300 mm deszczu. 
  • Na Sycylii zamknięto szkoły w około 150 miejscowościach.
  • W Melito Porto Salvo zawaliła się nadmorska promenada, a w San Mauro Marchesato osunęła część cmentarza.
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Nad Sycylią, Sardynią i Kalabrią na południu Włoch wiatr wiał w ostatnich godzinach z prędkością do 120 km/godz. W ciągu ostatnich 48 godzin spadło w niektórych miejscach ponad 300 mm deszczu. 

Włoska Obrona Cywilna wprowadziła najwyższy stopień alertu pogodowego dla trzech regionów, który ma obowiązywać również w środę.

Sycylia - wiatr i ulewy

Na Sardynii i na Sycylii fale sięgają kilku metrów wysokości i wdzierają się na plaże oraz w pobliże domów mieszkalnych. Wiele dróg i mostów zostało zamkniętych.

Na Sycylii szkoły zamknięto w około 150 miastach i miejscowościach.

W Lipari na Wyspach Liparyjskich doszło do powodzi. Woda w wyniku sztormu wdała się do miasta.

Poważne utrudnienia zanotowano na lotnisku w Palermo: samolot lecący z Norymbergi nie był w stanie wylądować i został przekierowany do Rzymu. Inne połączenia odwołano albo przeniesiono na inne lotniska na wyspie. Nie kursują też pociągi między Palermo a Katanią oraz Acireale a Syrakuzami (linia kolejowa biegnie w dużej części wzdłuż wybrzeża).

Burmistrz Katanii Enrico Trantino ocenił, że "tak trudnej sytuacji jeszcze nigdy nie było".

W prowincji Katania w kilku gminach cyklon Harry zerwał dachy, powalił drzewa i słupy. W Katanii i Paternò utworzono schroniska dla osób bezdomnych.

Burmistrz sycylijskiej Mesyny, Federico Basile, nakazał zamknięcie wszystkich budynków komunalnych, cmentarzy i szkół wszystkich szczebli, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Zaapelował do wszystkich o ograniczenie przemieszczania się do tego, co jest absolutnie konieczne. 

Sardynia walczy z żywiołem

Czerwony, najwyższy, alert pogodowy obowiązuje także na Sardynii, gdzie zablokowano ruch promów w portach Cagliari i Olbia. Eksperci oceniają, że fala niepogody, jaka uderzyła w tę wyspę, nie miała tam miejsca w takiej skali od wielu lat.

W małym porcie Marina Piccola na Sardynii szalejące morze, z falami sięgającymi 6 metrów wysokości, spowodowało zawalenie się części molo - informuj agencja ANSA.

Kalabria: Osuwisko na cmentarzu

Wiatr i ulewny deszcz komplikuje ruch drogowy również w Kalabrii. Prewencyjnie ewakuowano 100 rodzin z wioski Roccelletta di Borgia - informuje ANSA.

W rejonie Reggio di Calabria z klifu oderwały się skały, które spadły na jadący drogą samochód. Na szczęście kierowca odniósł jedynie lekkie obrażenia.

Gwałtowna burza spowodowała zawalenie się około stumetrowego odcinka nadmorskiej promenady w Melito Porto Salvo.

Opady spowodowały zawalenie się części starego cmentarza w San Mauro Marchesato. Około 20 trumien spadło do znajdującego się poniżej wąwozu.

 