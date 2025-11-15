Unia Europejska uzgodniła budżet na 2026 rok. Zobowiązania wyniosą 192,8 mld euro, a płatności 190,1 mld euro. Wzrosną nakłady na bezpieczeństwo, innowacje, edukację i wsparcie rolnictwa.

/ Shutterstock

Zobowiązania budżetowe UE na 2026 r. ustalono na poziomie 192,8 mld euro, a płatności na 190,1 mld euro.

Dodatkowe środki trafią m.in. na badania naukowe, infrastrukturę, edukację, rolnictwo, ochronę ludności i obronność.

Budżet ma zapewnić przewidywalność finansową i wspierać kluczowe priorytety UE.

Porozumienie w sprawie budżetu UE na 2026 rok

W sobotę Parlament Europejski oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie dotyczące budżetu UE na 2026 rok. Ustalono, że zobowiązania budżetowe wyniosą 192,8 mld euro, a płatności - 190,1 mld euro. Zobowiązania to środki, które UE może zadeklarować do wydania w danym roku, natomiast płatności to realne przelewy pieniędzy.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podkreśliła, że budżet odpowiada na najważniejsze wyzwania i obawy obywateli, wzmacniając priorytety Wspólnoty w czasach globalnej niepewności.

Więcej środków na badania i edukację

W ramach negocjacji przywrócono 1,3 mld euro, które wcześniej zostały obcięte przez państwa członkowskie, a także wynegocjowano dodatkowe 372,7 mln euro ponad pierwotną propozycję Komisji Europejskiej. Dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone m.in. na:

Program badawczy Horizon Europe (dodatkowe 20 mln euro),

Rozwój transgranicznych sieci transportowych i energetycznych (23,5 mln euro),

Program edukacyjny Erasmus+ (3 mln euro więcej),

Program środowiskowy LIFE (10 mln euro),

Program zdrowotny EU4Health (3 mln euro).

Wsparcie dla rolników i bezpieczeństwa

Znaczące środki trafią również do sektora rolniczego. Na promocję produktów rolnych w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej przeznaczono dodatkowe 105 mln euro, co ma szczególnie wesprzeć młodych rolników. Dodatkowe 10 mln euro zasili Mechanizm Ochrony Ludności, a kolejne 10 mln euro przeznaczono na mobilność wojskową i wzmocnienie zarządzania granicami zewnętrznymi.

W 2026 roku Unia Europejska stanie także w obliczu wyższych kosztów obsługi zadłużenia związanego z Funduszem Odbudowy (NextGenerationEU). Szacuje się, że wydatki te wzrosną o 4,2 mld euro, czyli dwukrotnie więcej niż pierwotnie przewidywano.