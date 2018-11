Grób słynnego flamandzkiego malarza Pietera Bruegla znajduje się w polskim kościele w Brukseli. Nie jest jednak pewne, gdzie dokładnie spoczywa ciało artysty. Odwiedzający świątynię turyści mogą wziąć udział w zabawie - poszukiwaniu ukrytych w kościele postaci z obrazów.

Pieter Bruegel (ur. ok. 1526 koło Bredy, zm. 1569 w Brukseli) spoczywa w kościele de la Chapelle. Był to kościół parafialny słynnego malarza. Bruegel mieszkał aż do swojej śmierci kilkaset metrów dalej, przy ulicy Hoogstraat. Do dzisiaj stoi tam jego dom (pod numerem 132), który jednak nie doczekał się jeszcze renowacji z powodu kłótni o finanse między władzami różnych szczebli. Pierwotnie dom Bruegla miał zostać otwarty dla publiczności w 2019 roku z okazji obchodów 450-lecia jego śmierci.

Po prawej stronie od wejścia do kościoła - widzimy... Breugla, który nadal maluje swoje obrazy. To kompozycja znanego, współczesnego flamandzkiego rzeźbiarza Toma Frantzena. Na ramieniu Breugla siedzi małpa, symbol ludzkich wad, a otwarta rama obrazu sugeruje, że obrazy Breugla to sceny z życia współczesnych mieszkańców Brukseli.

W kościele znajduje się epitafium malarza. Jesteśmy w centrum Brukseli, dlatego też mnóstwo turystów tutaj przychodzi pytając o Bruegla, a ciekawostką jest to, że ten kościół należy tylko i wyłącznie do Polaków - mówi ojciec Damian Kopytto, koordynator duszpasterstwa polskiego w Brukseli. Msze święte gromadzą każdej niedzieli od 2 do 3 tysięcy Polaków. Wewnątrz kościoła większość informacji podawana jest w języku polskim.

Zdaniem ojca Kopytto nie jest pewne, gdzie dokładnie znajduje się ciało malarza - prawdopodobnie w Kaplicy Różańcowej, pewności jednak nie ma. Możliwe, że został złożony w krypcie lub na cmentarzu, który przylegał dawniej do świątyni - mówi ojciec Kopytto.

Czy Polacy wiedzą, że “ich" kościół jest także miejscem spoczynku słynnego flamandzkiego mistrza? Wiedzą o tym raczej ci, którzy mieszkają w Brukseli już od kilku czy kilkunastu lat - mówi zakonnik.

Z okazji 450. rocznicy śmierci malarza zorganizowano w kościele zabawę w szukanie “zbiegłych" z obrazów postaci. Przy wejściu do kościoła można wziąć darmowy przewodnik, także w języku polskim (żeby przewodnik był także w języku parafian zadbał ojciec Kopytto). I z przewodnikiem w ręce można ruszyć na poszukiwanie 10 ukrytych w kościele postaci z obrazów Breugla.

Podpowiadamy: Ikar (z obrazu “Upadek Ikara") topi się w chrzcielnicy, a sikający na księżyc (z obrazu “Dwanaście przysłów") - stoi po prawej stronie od wejścia.

