Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki będzie reprezentował w piątek Polskę w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ - dowiedział się dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski. Spotkanie tego gremium rozpocznie się o godz. 21:00 czasu polskiego. Zostało zwołane na wniosek Polski po tym, jak rosyjskie drony naruszyły naszą przestrzeń powietrzną.

/ RMF FM

Polska podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ chce zwrócić uwagę na zagrożenie ze strony Rosji, przekazać informacje na temat tego, co wydarzyło się wczoraj nad Polską. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki ma mówić o poderwaniu polskich i sojuszniczych sił.

Wcześniej spekulowano, że Polskę w czasie tego posiedzenia reprezentować będzie Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel naszego kraju przy ONZ.