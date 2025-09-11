Najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), przeprowadzony pod koniec sierpnia, przynosi interesujące rozstrzygnięcia w kwestii zaufania do polskich polityków. Wyniki badania pokazują, że prezydent Karol Nawrocki cieszy się obecnie największym zaufaniem wśród Polaków, wyprzedzając liderów największych ugrupowań politycznych. Sondaż ujawnia także, którzy politycy budzą największą nieufność w społeczeństwie.

Karol Nawrocki, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński / Anita Walczewska/Wojciech Olkusnik/ IMAGO/Roni Rekomaa/Imago Stock and People/East News / East News

Karol Nawrocki na szczycie zaufania społecznego

Prezydent Karol Nawrocki zdobył zaufanie 52 procent ankietowanych, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z lipcem. Jednocześnie odsetek osób deklarujących brak zaufania do prezydenta spadł o 5 punktów procentowych i wynosi obecnie 31 procent. 12 procent respondentów zadeklarowało obojętność wobec głowy państwa.

Tak wysoki poziom zaufania plasuje Karola Nawrockiego na pierwszym miejscu w rankingu, czyniąc go liderem wśród wszystkich badanych polityków.

Mentzen i Sikorski na podium

Drugie miejsce w rankingu zaufania zajął lider Konfederacji Sławomir Mentzen, któremu ufa 44 procent badanych. Jest to nieznaczny spadek o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego miesiąca. 33 procent respondentów zadeklarowało brak zaufania do Mentzena, a 13 procent pozostaje wobec niego obojętnych.

Na trzeciej pozycji uplasował się wicepremier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski, z wynikiem 43 procent zaufania (spadek o 1 punkt procentowy). Jednocześnie wzrosła liczba osób nieufających Sikorskiemu - obecnie to 35 procent (wzrost o 2 punkty procentowe). Obojętność wobec tego polityka wyraziło 11 procent ankietowanych.

Kolejne miejsca

Czwarte miejsce w rankingu zaufania zajęli ex aequo wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - obaj uzyskali po 40 procent zaufania. W przypadku Kosiniaka-Kamysza to spadek o 2 punkty procentowe, natomiast Trzaskowski zanotował spadek aż o 4 punkty procentowe. Warto zauważyć, że Trzaskowski budzi również wysoką nieufność - aż 47 procent badanych deklaruje brak zaufania do prezydenta stolicy (wzrost o 5 punktów procentowych).

Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak cieszy się zaufaniem 39 procent respondentów, przy 29 procentach deklarujących nieufność. Marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia uzyskał 36 procent zaufania, jednak aż 43 procent badanych mu nie ufa. Lider Partii Razem Adrian Zandberg może liczyć na 35 procent zaufania i 23 procent nieufności.

Premier Donald Tusk zanotował spadek zaufania do 35 procent (o 1 punkt procentowy mniej niż w lipcu), natomiast nie ufa mu aż 54 procent respondentów (wzrost o 3 punkty procentowe). Były premier i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki uzyskał 32 procent zaufania i 52 procent nieufności. Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński otrzymali po 30 procent zaufania, jednak poziom nieufności wobec Kaczyńskiego sięgnął aż 59 procent.

Pozostali politycy - niska rozpoznawalność i umiarkowane zaufanie

W dalszej części rankingu znalazły się osoby o niższej rozpoznawalności, takie jak marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (28 procent zaufania), wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (25 procent), lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (23 procent), wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (22 procent) oraz minister finansów Andrzej Domański (20 procent). W przypadku tych polityków duży odsetek respondentów deklaruje brak znajomości ich osoby.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek uzyskali po 19 procent zaufania, jednak aż 46 i 48 procent ankietowanych zadeklarowało, że ich nie zna. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki uzyskali odpowiednio 16 i 15 procent zaufania, przy bardzo wysokim poziomie nieznajomości - odpowiednio 53 i 59 procent.

Komu Polacy nie ufają?

W zestawieniu polityków budzących największą nieufność pierwsze miejsce zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński - nie ufa mu 59 procent badanych (wzrost o 6 punktów procentowych). Drugie miejsce przypadło liderowi Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzowi Braunowi (56 procent, wzrost o 4 punkty procentowe), a trzecie premierowi Donaldowi Tuskowi (54 procent, wzrost o 3 punkty procentowe).

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 917 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL. Respondenci odpowiadali na pytania w dniach od 21 sierpnia do 1 września, korzystając z różnych metod: 64,6 procent badanych uczestniczyło w wywiadach bezpośrednich (CAPI), 18,8 procent w wywiadach telefonicznych (CATI), a 16,7 procent w internetowych (CAWI).