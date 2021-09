Boris Johnson po raz pierwszy jasno przyznał, ile ma dzieci. W okolicach Bożego Narodzenie premier Wielkiej Brytanii po raz kolejny zostanie ojcem.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson / JOHN MINCHILLO / POOL POOL / PAP/EPA

Boris Johnson wielokrotnie odmawiał rozmowy o swym życiu prywatnym, w tym w szczególności o dzieciach. To tylko podsycało domysły, że ma także dzieci pozamałżeńskie.

W okolicach Bożego Narodzenia jego żona ma urodzić drugiego ich wspólnego potomka.

Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Boris Johnson był pytany przez reporterkę NBC o to, jak to jest być ojcem, gdy jednocześnie kieruje się krajem.

"To fantastyczne. Jest mnóstwo pracy. Jest mnóstwo pracy, ale uwielbiam to, absolutnie to uwielbiam i chcę, żebyś wiedziała, że zmieniam mnóstwo pieluch" - odparł 57-letni polityk.

Zapytany następnie, czy po przyjściu na świat w kwietniu 2020 roku Wilfreda, ma sześcioro dzieci, odpowiedział: "Tak".

Przed narodzinami Wilfreda Boris Johnson miał czwórkę dzieci ze swoją drugą żoną Mariną Wheeler, z którą rozwiódł się w zeszłym roku, a także - o czym od dawna spekulowano - nieślubne dziecko będące owocem romansu z konsultantką Helen Macintyre.

Najmłodsze dziecko Johnsona przyszło na świat jeszcze zanim w maju 2021 roku poślubił on obecną żonę Carrie.

W lipcu 33-letnia żona brytyjskiego premiera ogłosiła, że spodziewają się drugiego dziecka, które przyjdzie na świat w okolicach Bożego Narodzenia i ujawniła przy okazji, że wcześniej poroniła.