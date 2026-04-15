35-letni David Parrish próbował pobić rekord liczącego 376 km szlaku Cape Wrath, by zebrać pieniądze na rzecz górskich ratowników i uczcić pamięć zmarłego przyjaciela. Ciało byłego żołnierza piechoty morskiej zostało odnalezione w szkockich Highlands.

Szkocka policja poinformowała, odnalazła zwłoki ultramaratończyka w sobotę około godziny 22:25 w górzystym rejonie Kintail. "Nie ma żadnych podejrzanych okoliczności, a jego najbliższa rodzina jest tego świadoma" - napisano w oświadczeniu.

Sylwetkę Parrisha kreśli BBC. Był doświadczonym ultramaratończykiem, w 2023 roku wygrał bieg Cape Wrath Trail. Szlak ten jest uważany za jeden z najtrudniejszych w Wielkiej Brytanii.

Najnowsze wyzwanie Parrisha polegało na pobiciu biegowego rekordu tej liczącej 376 km trasy. Biegacz chciał w ten sposób zebrać pieniądze dla Scottish Mountain Rescue oraz uczcić pamięć swego bliskiego przyjaciela, Luke'a Irelanda, żołnierza piechoty morskiej, który w wieku 20 lat zmarł podczas biegu w Glen Clova w szkockich Grampianach.