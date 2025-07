Powrót po porażce

Dla Beckera tegoroczny start miał wyjątkowe znaczenie. W 2022 roku zabrakło mu zaledwie 17 minut, by zmieścić się w limicie czasu i oficjalnie ukończyć bieg. W sieci krążyło wówczas nagranie, na którym widać, jak wyczerpany, momentami czołgając się, próbuje dotrzeć do mety. Miałem rachunki do wyrównania - przyznał w rozmowie z magazynem GearJunkie.

W tym roku nie tylko ukończył wyścig, ale zrobił to z zapasem - na mecie zameldował się trzy godziny przed upływem limitu. To była najlepsza ekipa, z jaką kiedykolwiek pracowałem przez 20 lat mojej przygody z ultramaratonami. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że tym razem udało mi się dotrzeć do mety - podkreślił Becker.

80-latek nie ukrywa, że sukces zawdzięcza nie tylko własnej determinacji, ale także wsparciu doświadczonych trenerów i przyjaciół. W jego zespole znaleźli się znani ultramaratończycy i sportowcy wytrzymałościowi: Lisa Smith-Batchen, Marshall Ulrich oraz Will Litwin.

Jestem przepełniona wdzięcznością i radością, że Bob mi zaufał. To ogromna odpowiedzialność. Bob jest dziś młodszy w wieku 80 lat niż był trzy lata temu, mając 77 lat. Każdy może być młodszy, jeśli tylko zaufa i włoży w to pracę - mówiła Smith-Batchen.