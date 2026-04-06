Po ponad pięćdziesięciu latach ludzie wracają w rejon Księżyca i po drodze mogą zobaczyć Ziemię w całości. NASA opublikowała już pierwsze zdjęcia Ziemi, wykonane przez załogę misji Artemis II.  

Astronauci kontynuują testy aparatury do podtrzymania życia, urządzeń nawigacyjnych, łączności i aparatury naukowej. Mają za sobą kluczowy manewr wejścia na trajektorię w stronę Srebrnego Globu. 

Artemis II: Kluczowy dzień misji

Powoli kończy się piąty dzień misji Artemis II na Księżycu. Astronauci w tej chwili śpią, tymczasem NASA opublikowała dokładny rozkład kolejnego - kluczowego dnia - misji. 

W poniedziałek wieczorem pojazd Orion przeleci za Księżycem. Orion jest już w tej fazie lotu, kiedy dominujący wpływ na trajektorię ma grawitacja Księżyca. 

Rekord Apollo 13 zostanie pobity?

O godzinie 19:56 Orion pobije rekord najdalszej odległości człowieka od Ziemi, ustanowiony przez misję Apollo 13 w 1970 roku. Z kolei o godz. 20:45 rozpocznie fazę przelotu wokół Księżyca - cztery godziny później przewidywane jest przerwanie łączności, gdy załoga znajdzie się za Srebrnym Globem. 2 minuty po pierwszej nastąpi największe zbliżenie do powierzchni Księżyca, a kilka minut później, największe oddalenie od Ziemi. 

W nocy, o godz. 1:25 przewidywane jest wznowienie łączności, gdy załoga wyłoni się zza Księżyca. Na tym jednak nie koniec emocji, bo o 2:35 Orion wejdzie na niemal godzinę w strefę zaćmienia Słońca.

Zobacz również:

