Pogoda daje się służbom mocno we znaki. Tylko na Pomorzu z powodu silnego wiatru strażacy od wczoraj interweniowali 82 razy. "Połowa interwencji miała miejsce w Poniedziałek Wielkanocny" - podał st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Dla północnej części regionu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia. Podobnie sytuacja wygląda także w wielu innych regionach Polski. W Warszawie drzewo spadło na dom jednorodzinny. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Od prądu odcięta jest część mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.

W wielu miejscach w Polsce strażacy usuwają skutki silnego wiatru

Szczegóły dotyczące interwencji strażaków w świąteczny poniedziałek w województwie pomorskim przekazał st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie słupskim - 12 interwencji, powiecie wejherowskim - 6 oraz powiecie bytowskim - 4. Wcześniej informował także o pięciu interwencjach strażaków w powiecie sztumskim czterech w gdańskim.

Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i gałęzi z dróg oraz zabezpieczaniu zagrożonych obiektów.

W miejscowości Bieszkowice w powiecie wejherowskim drzewo przewróciło się na samochód osobowy. W zdarzeniu tym nikt nie został poszkodowany. Równie groźnie było w Korzybie - powiat słupski. Tam drzewo przewróciło si na linię kolejową, powodując czasowe zatrzymanie pociągu regio. Po usunięciu przeszkody skład kontynuował jazdę.

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia

W północnej części województwa pomorskiego (powiat lęborski, pucki, słupski, wejherowski i w Słupsku) oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na tym obszarze może wiać w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h. Według IMGW najwyższych wartości należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie 45-60 km/h. Alert obowiązuje do poniedziałku, do godz. 21.

W związku z prognozowanym silnym wiatrem alerty dla tych powiatów wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB zaleca mieszkańcom, aby zachowali ostrożność na zewnątrz oraz aby nie stawali ani nie parkowali samochodów pod drzewami.

Stolica zmaga się z aurą. Groźne zdarzenie na Wawrze

Pełne ręce roboty mają strażacy nie tylko na północy Polski. Podobnie sytuacja wygląd w stolicy. Strażacy cały czas usuwają skutki wichur, które od wczoraj przechodzą nad naszym krajem. W samej Warszawie interweniowali od rana ponad sto razy. Najtrudniejsza akcja trwa w dzielnicy Wawer. Tam drzewo powalone przez wiatr spadło na budynek.

Jak relacjonuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, kilkunastu strażaków usuwa tam na specjalnych podnośnikach drzewo, które spadło na dach domu jednorodzinnego przy ul. Rzeźbiarskiej.