​Papież Leon XIV podczas spotkania z wiernymi w wielkanocny poniedziałek powiedział, że należy głosić orędzie nadziei społecznościom dręczonym przez wojnę, prześladowanym chrześcijanom i wszystkim gnębionym przez niegodziwość. "W przeciwnym razie głos nadziei zostanie zduszony przez ludzi stosujących przemoc" - dodał.

Papież Leon XIV (zdjęcie poglądowe)

Zwracając się do wiernych przybyłych w południe na Plac Świętego Piotra w Rzymie, Ojciec Święty zaapelował o pokój na świecie. Wytrwale prośmy o dar pokoju dla całego świata - powiedział.

"Dwie wersje zmartwychwstania Jezusa"

W rozważaniach poprzedzających południową modlitwę Regina Coeli, odmawianą w okresie po Wielkanocy, papież przywołał z Ewangelii według świętego Mateusza dwie wersje dotyczące zmartwychwstania Jezusa: podczas gdy kobiety mówiły, że spotkały Zmartwychwstałego, strażnicy twierdzili, że Jezus nie zmartwychwstał, lecz jego ciało zostało wykradzione.

Z jednego i tego samego faktu pustego grobu wypływają dwie narracje: jedna jest źródłem nowego i wiecznego życia, druga zaś pewnej i ostatecznej śmierci. Ten kontrast skłania nas do refleksji nad wartością chrześcijańskiego świadectwa i nad uczciwością ludzkiej komunikacji - stwierdził Leon XIV.

Papież: Prawdę często zaciemnia fake news

Następnie zauważył, że "często opowiadanie prawdy zostaje zaciemnione przez fake news, jak mówi się dzisiaj, czyli przez kłamstwa, aluzje i bezpodstawne oskarżenia".

W obliczu tych przeszkód prawda jednak nie pozostaje ukryta, przeciwnie: wychodzi nam naprzeciw, żywa i pełna blasku, rozświetlając najgęstsze ciemności. Tak jak Zmartwychwstały, wciąż żywy i obecny, wybawia przeszłość od destrukcyjnego końca, tak orędzie wielkanocne wybawia od grobu naszą przyszłość - dodał papież.

Podkreślił także, że szczególnie ważne jest, aby Ewangelia dotarła przede wszystkim do osób gnębionych przez niegodziwość, która niszczy historię i powoduje zamęt w sumieniach.

Mam na myśli społeczności dręczone przez wojnę, chrześcijan prześladowanych z powodu swej wiary, dzieci pozbawione edukacji. Głoszenie słowami i czynami Paschy Chrystusa oznacza dawanie nowego głosu nadziei, która w przeciwnym razie zostałaby zduszona rękami ludzi używających przemocy - powiedział papież Leon XIV.

Kiedy Dobra Nowina jest głoszona w świecie, rozjaśnia wszelki cień, w każdym czasie - dodał.

Leon XIV wspomina zmarłego przed rokiem papieża Franciszka

Zaznaczył także, że "ze szczególną serdecznością - w świetle Zmartwychwstałego - wspominamy dziś papieża Franciszka, który właśnie w Poniedziałek Oktawy Wielkanocy w ubiegłym roku oddał życie Panu".

Podkreślił również "wielkie świadectwo wiary i miłości" papieża zmarłego 21 kwietnia 2025 r. Nawiązał także do obchodzonego w poniedziałek Międzynarodowego Dnia Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2013 roku. Ponawiam apel o to, aby sport ze swoim uniwersalnym językiem braterstwa, był miejscem inkluzywności i pokoju - podkreślił.